El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre el Manchester City y el Real Madrid

Un duelo que se ha convertido en un verdadero clásico europeo tendrá una nueva función este martes 17 de marzo cuando el Manchester City reciba en su estadio al Real Madrid. La visita cuenta con ventaja luego del 3-0 logrado en la ida y es el gran candidato a avanzar a la siguiente ronda de la UEFA Champions League.

El ganador aguarda por Bayern Múnich o Atalanta. El conjunto alemán tiene un pie y medio en cuartos tras el 6-1 de la ida.

¿Cómo llega el Manchester City?

El 0-3 golpeó duro en la confianza del conjunto de Guardiola y el mismo Pep admitió que son muy pocas las chances de avanzar a la siguiente ronda. El Real Madrid se ha convertido en su 'bestia negra'. Para peor, el sábado no pudo pasar del empate ante West Ham, y el Arsenal aprovechó la ocasión para sacarle 9 puntos de ventaja (con un partido más).

FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN CITY | IAN KINGTON/GettyImages

¿Cómo llega el Real Madrid?

El equipo de Arbeloa llega en el mejor momento de su temporada, justo cuando comienza la recta decisiva. El 3-0 de la ida hizo recordar a ese Madrid de mística copera, que anuló por completo a un rival que aparecía como favorito en la previa. Y el fin de semana cumplió con una gran actuación, goleando como local por 4-1 al Elche.

Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Pronóstico de la IA para el Manchester City vs Real Madrid

Los modelos predictivos y la Inteligencia Artificial anticipan un duelo muy equilibrado entre dos gigantes del fútbol europeo, con una leve ventaja para el equipo inglés por su fortaleza como local.

Manchester City: los algoritmos le conceden una ligera ventaja por jugar en casa, con una probabilidad de victoria situada entre el 45% y 50% .

los algoritmos le conceden una ligera ventaja por jugar en casa, con una probabilidad de victoria situada entre el . Empate: aparece como un escenario bastante posible debido a la paridad entre ambos planteles, con una probabilidad que oscila entre el 25% y 30%.

Real Madrid: el conjunto español mantiene opciones muy reales de imponerse, aunque la IA lo ubica un paso por detrás, con entre 25% y 30% de probabilidades de triunfo.

Recomendación de Apuesta (IA): el City ha convertido en prácticamente todos sus partidos recientes como local y promedia más de 2 goles por encuentro en casa en competiciones europeas. El Real Madrid, por su parte, ha marcado en sus últimos enfrentamientos ante el City en Champions y cuenta con un promedio goleador alto en eliminatorias. Por eso, el mercado “Ambos equipos anotan” aparece como una de las opciones más probables, con una estimación cercana al 65%.

IA utilizada para los pronósticos: Google Gemini.

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