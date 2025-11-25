El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Monterrey vs América

La Liguilla del Apertura 2025 enciende sus reflectores con la serie más atractiva de los cuartos de final. Este miércoles 26 de noviembre, el Estadio BBVA será testigo del primer capítulo entre Monterrey y América, un duelo que enfrenta al cuarto y quinto lugar de la tabla general.

La rivalidad reciente entre ambas instituciones y el poderío de sus plantillas hacen de este cruce un pronóstico reservado, donde la estrategia y la contundencia marcarán el rumbo hacia las semifinales de la Liga MX.

¿Cómo llega el América a la Liguilla?

El América aterriza en la Sultana del Norte con la etiqueta de ligero favorito gracias a su mejor posición en la clasificación. Las Águilas cerraron la fase regular en el cuarto puesto con 34 puntos, producto de diez victorias, cuatro empates y tres derrotas.

A pesar de haber tropezado en la última jornada al caer 2-0 ante el líder Toluca, el conjunto azulcrema presume una de las defensas más sólidas del campeonato, habiendo permitido solo 18 goles en el semestre (la segunda mejor cifra, empatada con los Diablos),

¿Cómo llega Rayados a la Liguilla?

Por su parte, los Rayados de Monterrey llegan a la Fiesta Grande con la urgencia de recomponer el camino. El equipo finalizó en el quinto escalón con 31 unidades, acumulando nueve triunfos, cuatro empates y cuatro caídas.

Lo preocupante para La Pandilla es su inercia reciente: no conocen la victoria en sus últimos tres partidos, cerrando el torneo con una derrota de 4-2 ante Guadalajara y un empate frente a Tigres. Su fragilidad defensiva, reflejada en 29 goles en contra, contrasta con su potente ataque, que igualó al de su rival con 33 anotaciones.

¿Cuál es la predicción de la Inteligencia Artificial para el Monterrey vs América?

Al consultar a la Inteligencia Artificial sobre el desenlace de este partido de ida de los cuartos de final, el análisis vislumbra un encuentro espectacular y con goles, decantándose por un empate. La predicción arroja un marcador de 2-2 en el Gigante de Acero.

El algoritmo justifica este resultado en el potencial ofensivo de ambas escuadras, pues ambas marcaron 33 goles a lo largo de las 17 jornadas. La IA señala que, si bien el América mostró mayor solidez atrás, la localía del Monterrey y la necesidad de lavar su imagen tras el cierre irregular empujarán el partido hacia un intercambio de golpes.

Se espera que la defensiva de Rayados sufra ante el ataque azulcrema, pero que su propia ofensiva logre rescatar la igualdad para dejar la moneda en el aire de cara a la vuelta en la capital.

