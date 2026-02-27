El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Monterrey vs Cruz Azul

Este sábado 28 de febrero se llevará a cabo la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio BBVA de Nuevo León entre el Club de Fútbol Monterrey y el Club de Fútbol Cruz Azul.

A continuación, te dejamos con el pronóstico de la IA para este compromiso programado a las 20:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (México) y 02:05 horas (España).

El conjunto de la Sultana del Norte viene de perder 2-0 ante Pumas UNAM, suma 10 puntos (tres triunfos, un empate y tres derrotas), está en el noveno lugar y fuera de zona de Liguilla.

Hay altibajos e inconsistencia en su rendimiento, crisis comentada con Domenec Torrent y necesitan urgentemente sumar de a tres en casa para no complicarse más.

Por su parte, la Máquina Celeste está segundo con 16 puntos, viene de ganarle al Guadalajara 2-1 y les quitó su paso perfecto e invicto en el certamen y muestra solidez, buen funcionamiento colectivo y ofensivo. El cuadro celeste llega como uno de los equipos más en forma del torneo siendo sublíder.

La IA ve como favorito al triunfo a Cruz Azul

La IA ve como vencedor a Cruz Azul para este duelo | Manuel Velasquez/GettyImages

Es un duelo muy parejo y atractivo, pero la mayoría de los análisis, IA, quinielas y expertos inclinan la balanza ligeramente hacia Cruz Azul, incluso jugando de visita.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Grok va a ser un partido cerrado, intenso y con goles. Se inclinó por Cruz Azul gana 1-2 o, en su defecto, un empate 1-1. La Máquina tiene mejor dinámica y Rayados está en un momento delicado, aunque el BBVA nunca es fácil y un gol tempranero de Monterrey podría cambiar todo.

Su predicción principal: victoria de Cruz Azul por la mínima (1-2), aprovechando su buen momento. Alternativa más probable: empate 1-1.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 32% para el triunfo del cuadro regiomontano, 30% para el empate y 38% de opciones para los celestes.

Pronóstico: Monterrey 1-2 Cruz Azul.

