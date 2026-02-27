Sports Illustrated

El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Monterrey vs Cruz Azul

La Pandilla está fuera de zona de Liguilla después de siete jornadas
Benjamín Guerra|
El pronóstico de la IA para el Monterrey vs Cruz Azul
El pronóstico de la IA para el Monterrey vs Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

Este sábado 28 de febrero se llevará a cabo la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio BBVA de Nuevo León entre el Club de Fútbol Monterrey y el Club de Fútbol Cruz Azul.

A continuación, te dejamos con el pronóstico de la IA para este compromiso programado a las 20:05 horas (Estados Unidos), 19:05 horas (México) y 02:05 horas (España).

El conjunto de la Sultana del Norte viene de perder 2-0 ante Pumas UNAM, suma 10 puntos (tres triunfos, un empate y tres derrotas), está en el noveno lugar y fuera de zona de Liguilla.

Hay altibajos e inconsistencia en su rendimiento, crisis comentada con Domenec Torrent y necesitan urgentemente sumar de a tres en casa para no complicarse más.

Por su parte, la Máquina Celeste está segundo con 16 puntos, viene de ganarle al Guadalajara 2-1 y les quitó su paso perfecto e invicto en el certamen y muestra solidez, buen funcionamiento colectivo y ofensivo. El cuadro celeste llega como uno de los equipos más en forma del torneo siendo sublíder.

La IA ve como favorito al triunfo a Cruz Azul

Carlos Rodriguez
La IA ve como vencedor a Cruz Azul para este duelo | Manuel Velasquez/GettyImages

Es un duelo muy parejo y atractivo, pero la mayoría de los análisis, IA, quinielas y expertos inclinan la balanza ligeramente hacia Cruz Azul, incluso jugando de visita.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Grok va a ser un partido cerrado, intenso y con goles. Se inclinó por Cruz Azul gana 1-2 o, en su defecto, un empate 1-1. La Máquina tiene mejor dinámica y Rayados está en un momento delicado, aunque el BBVA nunca es fácil y un gol tempranero de Monterrey podría cambiar todo.

Su predicción principal: victoria de Cruz Azul por la mínima (1-2), aprovechando su buen momento. Alternativa más probable: empate 1-1.

Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 32% para el triunfo del cuadro regiomontano, 30% para el empate y 38% de opciones para los celestes.

  • Pronóstico: Monterrey 1-2 Cruz Azul.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol