El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Monterrey y Santos Laguna

Rayados de Monterrey y Santos Laguna se verán las caras este sábado 18 de julio en el Gigante de Acero en partido de la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Ambas escuadras buscarán arrancar el certamen con el pie derecho después de varios torneos con resultados muy por debajo de las expectativas. Los dos clubes han arrancado un proceso de reconstrucción y qué mejor manera de iniciarlo que con los tres puntos.

En sus diez enfrentamientos más recientes, el equipo regiomontano tiene una superioridad clara sobre los Guerreros. Monterrey suma seis victorias, tres derrotas y un empate en los últimos duelos ante los albiverdes.

A pesar del dominio de Rayados, en el choque entre ambas escuadras en el Clausura 2026, Santos se impuso por marcador de 3-0 al equipo de Domenec Torrent. Los goles del equipo lagunero fueron obra de Emmanuel Echeverría, Aldo López y Lucas Di Yorio.

Santos Laguna v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A continuación te compartimos cuál es el pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido que algunos medios y aficionados han llamado el 'Clasíco del Norte', debido a la intensa rivalidad entre estas dos escuadras.

Rayados parte como favorito para vencer a Santos, según la IA

De acuerdo con el pronóstico de ChatGPT, Monterrey saldrá como claro favorito para llevarse los tres puntos en su primer partido en el Apertura 2026.

Según este ejercicio, Rayados tendría una probabilidad de triunfo del 61%, mientras que los Guerreros tendrían apenas un chance de ganar del 15%.

Esta Inteligencia Artificial consideró que la probabilidad de empate es del 24%.

La última vez que ambos equipos se midieron en el Gigante de Acero, en el Apertura 2025, Monterrey ganó por la mínima diferencia con gol de Lucas Ocampos.

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