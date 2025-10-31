El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Puebla vs Cruz Azul

Puebla recibirá a Cruz Azul en la penúltima jornada del Apertura 2025 de la Liga MX. El conjunto camotero, que ha vivido una temporada de pesadilla, buscará un cierre decoroso; sin embargo, enfrentará a los cementeros, uno de los clubes más poderosos y regulares del semestre, que necesita la victoria para mantener viva la ilusión de conquistar el superliderato.

El conjunto de La Franja ocupa el último lugar de la tabla general. El equipo de Hernán Cristante registra dos victorias, tres empates y diez derrotas en 15 jornadas. En este trayecto, los camoteros han anotado 19 goles y recibido 38. Sin posibilidades de clasificar al play-in, su único objetivo es evitar terminar en el fondo de la clasificación.

Cruz Azul v Puebla - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En contraste, la Máquina Celeste ocupa el tercer lugar de la tabla con 32 puntos en 15 jornadas. Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, el equipo acumula nueve victorias, cinco empates y solo una derrota. A lo largo del torneo, los cementeros han marcado 27 goles y recibido 17.

En sus diez enfrentamientos más recientes, los resultados han sido más parejos de lo esperado: Cruz Azul y Puebla registran tres victorias cada uno y cuatro empates.

Cruz Azul saldrá como favorito ante Puebla en la jornada 16 del Apertura 2025

Según la inteligencia artificial del portal Predicd, la Máquina Celeste parte como favorita para llevarse los tres puntos. Cruz Azul tiene un 52% de probabilidades de ganar en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que Puebla cuenta con un 23% de chances de victoria. La probabilidad de empate es del 25%.

El duelo está programado para disputarse el viernes 31 de octubre a las 21:05 horas (México) y 23:05 horas (ET) en el Estadio Cuauhtémoc.

¿Cruz Azul podrá ganar ante un equipo que se le suele complicar? ¿Puebla podrá derrotar a uno de los líderes de la competencia?

Más noticias sobre la Liga MX