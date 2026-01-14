El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Grok para el partido Racing vs FC Barcelona

El FC Barcelona se enfrentará al Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26. El encuentro se disputa este jueves 15 de enero en Campos de Sport de El Sardinero.

Será una eliminatoria a partido único (con prórroga y penales si hay empate), donde el Barça, vigente campeón de la Copa y líder de LaLiga, visita al Racing. El equipo cántabro está destacando como líder o en zona alta de Segunda División y ya eliminó a rivales complicados como el Villarreal en rondas previas.

El Barça, bajo el mando de Hansi Flick, prioriza la Copa (defienden el título ganado la temporada pasada) pero probablemente rote jugadores para gestionar el calendario cargado. Aun así, con suplentes de calidad como Eric García, Marcus Rashford o jóvenes talentos, deberían dominar sin problemas.

Se espera una victoria clara del Barcelona, sin grandes sorpresas esperadas debido a la diferencia brutal de calidad de plantilla. El valor estimado de los jugadores del Racing es de 60-70 millones de euros, mientras que el Barça tiene un valor de más de 750 millones de euros.

El Barça llega en un gran momento de forma (actual campeón, dominando LaLiga, además de reciente campeón de la Supercopa de España).

Históricamente, en los pocos enfrentamientos oficiales recientes (último en 2012), el Barça ha ganado con comodidad.

🏆 El Racing de Santander, nuestro rival en los 1/8 de final de la Copa pic.twitter.com/VU0bZLmPbB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 7, 2026

El Barcelona es el favorito para ganar el partido

De acuerdo con la inteligencia Artificial de Grok, el Barcelona sigue siendo claro favorito, con su racha de victorias y a pesar de que el cuerpo técnico haga rotaciones. Con cualquier cuadro deberían ganar sin problemas dada la calidad de su plantilla.

FC Barcelona debería derrotar sin problema a Racing | Anadolu/GettyImages

Es cierto que la Copa del Rey siempre tiene su magia, el ambiente en El Sardinero será espectacular (estadio lleno y con mucha ilusión por parte del Racing), y los de Segunda pueden dar sorpresas si el Barça rota mucho o sale relajado... pero con el nivel actual de los blaugranas, la IA ve muy difícil una sorpresa.

La IA dijo que se prevé un partido a favor de los visitantes, Barcelona tiene la ventaja por su experiencia ofensiva. Las probabilidades que la IA otorgó fueron de 75% para el triunfo de los culés, 15% para el empate y 10% de opciones para el cuadro local.

Pronóstico: Racing 0-3 Barcelona.

