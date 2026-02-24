El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre el Real Madrid y el Benfica

El Santiago Bernabéu se viste de fiesta para una nueva noche mágica de UEFA Champions League, donde el Real Madrid recibirá al Benfica tras una escandalosa situación de racismo en el partido de ida.

En el primer partido, el Merengue se impuso por la mínima gracias a un gol espectacular de Vinicius Jr. en el segundo tiempo, aunque la situación posterior fue la que trascendió y dio la vuelta al mundo: hubo un tumulto tras el ampuloso festejo del brasileño, y este denunció vehementemente un comentario racista de parte de Gianluca Prestianni, que niega lo sucedido y cuyo entorno amenaza con acciones legales contra el extremo de la Casa Blanca.

¿Cómo llega el Real Madrid?

CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El equipo de Álvaro Arbeloa viene de perder 2-1 frente al Osasuna en Pamplona y eso le representó la caída al segundo puesto de la clasificación de LaLiga, donde ostentaron la cima solamente por una semana. Ahora, buscarán sellar el pasaje a octavos de final para seguir camino a la décimo sexta, el gran anhelo Merengue.

¿Cómo llega el Benfica?

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BENFICA-MONACO | FILIPE AMORIM/GettyImages

Sin Prestianni y con la obligación de remontar la serie en el Bernabéu, el equipo portugués se encomienda a una noche histórica en la capital madrileña para dejar en el camino al máximo ganador de la historia de la competencia. Vienen de vencer por la Primeira Liga al AVS por 3-0 el pasado sábado en condición de local y están terceros en la tabla de posiciones.

Pronóstico de la IA para el Real Madrid vs Benfica

Los modelos predictivos y la Inteligencia Artificial se inclinan por el dueño de casa en una nueva noche espectacular de UEFA Champions League.

Real Madrid : los algoritmos le otorgan una ventaja considerable por su condición de local, con una probabilidad de victoria cercana al 66%.

: los algoritmos le otorgan una ventaja considerable por su condición de local, con una Empate: es una opción menos viable con un procentaje del 17%.

es una opción Benfica: el equipo de José Mourinho no es el favorito para la IA, con un 17% de posibilidades de hacerse del triunfo.

Recomendación de Apuesta (IA): existe una probabilidad alta (55-60%) de que ambos anoten, mientras que la IA escoge a Kylian Mbappé y su capacidad anotadora como gran futbolista a seguir.

IA utilizada para los pronósticos: Google Gemini

