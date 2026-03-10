El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre el Real Madrid y el Manchester City

La Champions League vuelve a poner frente a frente a dos gigantes del fútbol europeo. El Real Madrid y el Manchester City se verán las caras, nuevamente, en un partido que se ha convertido en un clásico de las fases eliminatorias del torneo. Será además la quinta temporada consecutiva en la que ambos equipos se enfrentan en esta instancia.

¿Cómo llega el Real Madrid?

El conjunto de Álvaro Arbeloa llega a este compromiso con varias ausencias importantes. Kylian Mbappé y Jude Bellingham no estarán disponibles por lesión, mientras que Rodrygo también quedó descartado por una grave lesión de rodilla. Aun así, el equipo blanco viene de una victoria 2-1 ante el Celta de Vigo en LaLiga, con un gol agónico de Federico Valverde en el minuto 94.

Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

¿Cómo llega el Manchester City?

Por el lado del City, la situación es más favorable en cuanto a disponibilidad. Pep Guardiola solo tiene una baja confirmada, la del defensor Josko Gvardiol, y espera contar nuevamente con Erling Haaland, quien descansó en el último partido ante el Newcastle pero apunta a liderar el ataque en el Santiago Bernabéu. El noruego atraviesa un gran momento en Europa, con 7 goles en 8 partidos en esta edición de la Champions League.

Además, el equipo inglés llega con confianza tras su triunfo por 3-1, en el que Omar Marmoush marcó un doblete. En la Premier League, los Sky Blues marchan segundos, a siete puntos del Arsenal, aunque con un partido menos.

Manchester City - Emirates FA Cup Fifth Round | Visionhaus/GettyImages

Pronóstico de la IA para el Real Madrid vs Manchester City

Los modelos predictivos consideran que será un partido muy equilibrado, aunque el factor Bernabéu y la historia del Merengue en eliminatorias europeas mantienen al conjunto español ligeramente por delante.

Real Madrid : los algoritmos le otorgan entre 40% y 45% de probabilidades de victoria, impulsado por su condición de local y su historial en este tipo de partidos.

: los algoritmos le otorgan entre 40% y 45% de probabilidades de victoria, impulsado por su condición de local y su historial en este tipo de partidos. Empate: aparece como un escenario bastante probable, con 30% a 35%, considerando el equilibrio entre ambos planteles.

aparece como un escenario bastante probable, con 30% a 35%, considerando el equilibrio entre ambos planteles. Manchester City: el equipo de Guardiola tiene entre 25% y 30% de chances de ganar, apoyado en su poder ofensivo y en la presencia de Haaland.

Recomendación de Apuesta (IA): todo apunta a un partido abierto. Tres de los últimos cuatro encuentros del Madrid y cuatro de las últimas cinco salidas del City terminaron con goles de ambos equipos.

Por ese motivo, el mercado "Ambos equipos anotan" aparece como una de las opciones más sólidas, con una probabilidad cercana al 60% según los modelos. Otra alternativa interesante es Más de 2.5 goles, considerando el potencial ofensivo de ambos equipos y el historial de esta rivalidad.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

