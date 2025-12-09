El pronóstico de la Inteligencia Artificial de Opta para el partido Real Madrid vs Manchester City

Una final anticipada en el Santiago Bernabéu. Este miércoles 10 de diciembre, por la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League, el Real Madrid se enfrentará al Manchester City.

El partido pone cara a cara a dos de los máximos favoritos al título en un momento crucial de la competición, pero con realidades distintas en la competición doméstica..

El Real Madrid llega en una posición de privilegio pero sin margen de error. El equipo dirigido por Xabi Alonso se ubica actualmente en el quinto puesto de la tabla general con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una sola derrota.

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Los blancos, que vienen mostrando un rendimiento sólido en Europa, buscan una victoria que los consolide dentro del "Top 8" y les garantice el pase directo a la siguiente ronda sin pasar por los playoffs.

El Manchester City, en cambio, aterriza en la capital española con una necesidad imperiosa. Los citizens, comandados por Pep Guardiola, marchan en la novena posición con 10 puntos (tres victorias, un empate y una derrota).

Al estar justo fuera de los puestos de clasificación directa, el cuadro inglés necesita sumar de a tres para superar en la tabla a su rival de turno y meterse en la zona de privilegio.

FBL-ENG-PR-MAN CITY-SUNDERLAND | DARREN STAPLES/GettyImages

Será un choque de potencias con estilos definidos: un Madrid que aprovechará la localía y su mística europea para imponer condiciones, frente a un City que intentará dominar la posesión para asaltar el Bernabéu. Con apenas dos puntos de diferencia entre ambos, el resultado podría redefinir la parte alta de la clasificación.

El Real Madrid, con una ventaja mínima según la IA

En un partido correspondiente a la jornada 6 de la Champions League 2025/26, la Inteligencia Artificial Opta realizó su pronóstico y prevé un duelo extremadamente parejo: el Real Madrid tiene un 38% de probabilidades de llevarse la victoria.

Por su parte, al Manchester City se le otorga un muy cercano 37% de chance, mientras que las opciones de que el partido finalice en empate son del 24%.

