El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Tigres vs Pumas

Tigres y Pumas protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En los últimos años, ambos equipos han ofrecido partidos intensos y de alta tensión. El conjunto de la UANL inició el certamen con el pie derecho tras imponerse 2-1 al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.

En contraste, el cuadro de la UNAM dejó dudas en su debut, luego de empatar 1-1 frente al modesto Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario.

Sobre el papel, Tigres parte como favorito para quedarse con los tres puntos en el Volcán en esta jornada de mitad de semana. Además, el historial reciente respalda al conjunto de la UANL: en sus diez enfrentamientos más recientes ante Pumas, registra cinco victorias, cuatro empates y apenas una derrota frente a Universidad Nacional.

Pumas UNAM v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En su enfrentamiento más reciente, correspondiente al Apertura 2025, Tigres y Pumas igualaron 1-1 en Ciudad Universitaria.

La última ocasión en la que el conjunto auriazul logró imponerse a los felinos fue en el ya lejano Apertura 2023, cuando Pumas ganó 2-1 con anotaciones de Gabriel “Toro” Fernández y Juan Ignacio Dinenno.

Tigres, claro favorito para vencer a Pumas

De acuerdo con el pronóstico de la inteligencia artificial del portal Predicd, Tigres parte como favorito para quedarse con los tres puntos frente a Pumas. El modelo le otorga al conjunto de la UANL una probabilidad de triunfo del 54%, mientras que el equipo de la Ciudad de México apenas alcanza un 21%. Por su parte, el empate se presenta como una posibilidad del 25%.

¡Vamo', vamo'! Los primeros 3️⃣ del torneo. 🫡 pic.twitter.com/o4JOZibzxs — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) January 12, 2026

El duelo está programado para disputarse este miércoles 14 de enero en el Volcán a las 21:06 horas (México) y 22:06 horas (ET).

¿Tigres podrá sumar su segundo triunfo de la temporada? ¿Pumas logrará romper su racha de seis encuentros sin vencer al club de Nuevo León?

