El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Tigres vs Toluca

Tigres UANL recibirá a Toluca en el Estadio Universitario para disputar la final de ida del Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro se jugará el jueves 11 de diciembre. Ambos equipos llegan a la gran cita del futbol mexicano como justo premio a su desempeño, después de clasificarse como primero y segundo lugar en la fase regular del torneo.

En sus diez enfrentamientos más recientes, los Diablos Rojos tienen la balanza a su favor frente a Tigres. En ese lapso, el Toluca registra cinco victorias, dos empates y apenas tres derrotas ante la UANL.

Para la final del Apertura 2025 no existe un favorito claro. Tigres y Toluca presumen de dos de las plantillas más poderosas de la Liga MX: alto presupuesto, proyectos sólidos y planteles repletos de figuras. La diferencia, sin embargo, podría estar en el banquillo.

Mientras Antonio “Turco” Mohamed llega como un ‘viejo lobo de mar’ con cuatro títulos de liga en su historial, Guido Pizarro apenas comienza su carrera como director técnico.

Tigres, favorito para llevarse el primer capítulo de la final

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

De acuerdo con el pronóstico de la inteligencia artificial Grok, Tigres parte como favorito para ganar el partido de ida en el Estadio Universitario. Según esta proyección, el equipo dirigido por Guido Pizarro tiene un 45% de probabilidad de llevarse la victoria en el primer capítulo de la final, mientras que Toluca cuenta con apenas un 26%. Finalmente, la probabilidad de empate es del 29%.

En su enfrentamiento más reciente, correspondiente a la jornada 3 del Apertura 2025, Tigres derrotó 4-3 a Toluca en el Estadio Nemesio Diez. Por los Diablos Rojos marcaron Paulinho, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz, mientras que los universitarios se llevaron el triunfo con anotaciones de Ozziel Herrera, un doblete de Nicolás Ibáñez y un autogol de Federico Pereira.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026