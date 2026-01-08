El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Tijuana vs América

El Club América hará su debut en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX este viernes 9 de enero. El equipo dirigido por André Jardine visitará a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en uno de los duelos más atractivos de la jornada. En el papel, las Águilas parten como claras favoritas para llevarse los tres puntos; sin embargo, los fronterizos han mostrado una mejora bajo el mando de Sergio “Loco” Abreu y se perfilan como un rival incómodo.

En el Apertura 2025, los azulcremas finalizaron en la cuarta posición de la tabla general con 34 puntos. Sin embargo, el conjunto dirigido por André Jardine no logró el objetivo de alcanzar la gran final de la Liga MX y quedó eliminado en cuartos de final a manos de Rayados de Monterrey.

Por su parte, Xolos de Tijuana firmó uno de sus mejores torneos en años recientes al finalizar séptimo de la clasificación general con 24 puntos. En el play-in, los caninos se impusieron a FC Juárez para asegurar su boleto a la liguilla. Ya en cuartos de final, el equipo dirigido por Sergio “Loco” Abreu fue eliminado por Tigres, conjunto que posteriormente alcanzaría la final.

America v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En sus diez enfrentamientos más recientes, las Águilas tienen una superioridad marcada sobre el cuadro tijuanense. En este periplo, el América suma seis victorias por tres empates y solamente una derrota (Apertura 2022).

América, favorito para ganar en su debut en el Clausura 2026

De acuerdo con el pronóstico de la inteligencia artificial Grok, las Águilas saldrán como favoritas para llevarse el triunfo en el Estadio Mictlán. El América saldrá con una probabilidad de triunfo del 50%, mientras que Xolos de Tijuana tendrá una probabilidad de ganar del 24%. Finalmente, la probabilidad de empate entre ambos equipos es del 26%.

Cada vez más cerca del debut en el Clausura 2026. 🫡🔥 pic.twitter.com/cAcBkZwQmZ — Club América (@ClubAmerica) January 3, 2026

El partido está programado para el viernes 9 de enero a las 21:00 horas (México) y 22:00 horas (ET).

