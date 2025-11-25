El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Tijuana vs Tigres

La espera terminó y ya arrancarán los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, será ahí en donde los Xolos de Tijuana reciban a los Tigres de la UANL en el Estadio Caliente en búsqueda de obtener un resultado favorecedor en casa.

Junto a los Rayados del Monterrey, la Jauría fue el único equipo que no perdió un solo encuentro en su casa, llevándose un historial de cinco triunfos y cuatro empates en nueve partidos disputados en la frontera. Razón para que La U no salga confiada aún sabiendo que llegaron mejor sembrados a este duelo.

Lejos de lo que pueda pasar como locales, Tijuana debe quitarse la espinita de haberse llevado once goles en contra de su ahora rival en los últimos tres partidos entre ambos, algo que no puede sucederles en una instancia definitoria como locales es la liguilla.

Habrá que ver cómo sale a la cancha un hombre como Gilberto Mora frente a la experiencia de Joaquim o Javier Aquino y también qué es lo que puede hacer el tridente Brunetta, Correa y Lainez contra una defensiva férrea como lo es la de los Xolos.

👊🏼🐯 ¡Rival definido para iniciar nuestro camino en la Liguilla del Apertura 2025! pic.twitter.com/3kKttRkwar — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 21, 2025

Tigres, favorito por poco en la Ida

Acorde a lo que vaticina la Inteligencia Artificial de Grok y ChatGPT, se llega a la conclusión de que el partido de ida a disputarse en el Estadio Caliente será por demás cerrado, con ligera ventaja para los Tigres, pero no para que la llave se decida desde este encuentro.

En los últimos cinco partidos disputados en su casa, los xoloitzcuintles solo ha podido derrotar en una ocasión a los felinos, razón para no confiarse del buen paso como local que tuvieron.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX