El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el Toluca vs Monterrey

Toluca y Monterrey protagonizarán el partido más atractivo de toda la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Se espera un choque de poder a poder entre dos de los máximos contendientes a ganar el título del futbol mexicano este semestre.

Los Diablos Rojos son los vigentes campeones y están teniendo un gran rendimiento. El cuadro dirigido por Antonio Mohamed marcha en la tercera posición de la tabla general con 19 puntos en nueve jornadas.

Por su parte, Rayados está en el segundo puesto de la tabla general, con 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y apenas una derrota.

El partido entre Toluca y Monterrey tiene el sabor de una final adelantada. Ambas escuadras tienen grandes plantillas y a dos de los mejores técnicos de toda la Liga MX.

Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En sus últimos diez enfrentamientos, el balance entre ambos equipos ha sido totalmente equilibrado: Toluca y Rayados registran tres victorias cada uno y cuatro empates.

A continuación te compartimos el pronóstico de la Inteligencia Artificial para este choque de mitad de semana.

Pronóstico de la IA para el Toluca vs Rayados

De acuerdo con la Inteligencia Artificial del portal Predicd, los Diablos Rojos saldrá como favoritos para llevarse los tres puntos ante los regiomontanos. Toluca tiene una probabilidad de ganar del 42%, mientras que Rayados tiene una probabilidad de triunfo del 30%.

Finalmente, la probabilidad de empate es del 28%.

El partido entre Toluca y Monterrey se llevará a cabo este 24 de septiembre en el Estadio Nemesio Diez a las 20:10 horas (México) y 22:10 horas (ET).

Más noticias sobre la Liga MX