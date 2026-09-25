Pronóstico México vs Colombia: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

La selección mexicana enfrentará a su similar de Colombia este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore bajo las órdenes del nuevo director técnico Rafael Márquez quien comenzará su camino rumbo al Mundial 2030.

De esa manera, ambas selecciones quieren comenzar su nuevo proceso con el pie derecho y quieren darle una alegría a su gente en la Unión Americana.

¿Cómo llegan México vs Colombia? Estado de forma

México Colombia México 2-3 Inglaterra Suiza 0-0 Colombia México 2-0 Ecuador Colombia 1-0 Ghana México 3-0 Chequia 24/06/26 Colombia 0-0 Portugal México 1-0 Corea del Sur 18/06/26 Colombia 1-0 Congo México 2-0 Sudáfrica 11/06/26 Uzbekistán 1-3 Colombia

Goles esperados

Como proyección previa, los datos disponibles apuntan a México: ~1.4 xG, Colombia: ~1.3–1.5 xG y xG total: ~2.8–2.9. APWin proyecta específicamente 1.43 xG para México y 1.28 para Colombia.

Bajas confirmadas de México vs Colombia

México

Alan Cervantes se lesionó y en su lugar convocaron a Isaías Violante | Jam Media/GettyImages

El combinado tricolor presenta ausencias sensibles debido a lesiones, falta de continuidad o situaciones extracancha reportadas en el entorno de la convocatoria como: Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Edson Álvarez y Alan Cervantes.

Colombia

Camilo Vargas no fue convocado | Jam Media/GettyImages

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta un proceso de transición con múltiples ausencias, destacando el retiro de su histórico capitán, descanso acordado y decisiones técnicas: Luis Díaz, Jefferson Lerma y Camilo Vargas.

No fueron convocados por decisión técnica / rotación y/o periodo de descanso acordado.

Historial de enfrentamientos directos entre el México vs Colombia (últimos 5 enfrentamientos)

México: 0

Empates: 1

Colombia: 4

México 0-4 Colombia | 11/10/25 · Amistoso Internacional

México 2-3 Colombia | 16/12/23 · Amistoso Internacional

México 2-3 Colombia | 27/09/22 · Amistoso Internacional

México 0-2 Colombia | 29/02/12 · Amistoso Internacional

México 0-0 Colombia | 22/06/11 · Amistoso Internacional

Último antecedente: 11/10/2025 - México 0-4 Colombia - Amistoso Internacional

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.

México 30%. El equipo azteca llega tras un buen Mundial 2026 en casa y tras haber hecho un buen partido frente a Inglaterra que terminó eliminándolos.

Empate 28%. El nivel de ambas selecciones es muy similar y los dos tienen individualidades importantes por lo que el partido puede quedar en igualdad.

Colombia 42%. El conjunto sudamericano se ha visto muy superior frente al cuadro tricolor en los últimos años y no han perdido en sus últimos cinco enfrentamientos.

Predicción de la IA para el México vs Colombia

Recomendación de Apuesta (IA): será un partido bastante equilibrado. México inicia un nuevo ciclo con Rafael Márquez, mientras que Colombia también está entrando en una etapa de renovación después del Mundial; además, Colombia llega con una convocatoria bastante renovada. 1-2 Colombia o 2-1 México.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Las dos selecciones vienen de una gran participación en el Mundial 2026 y mantienen su base de este verano, sin embargo, es notoria la hegemonía que ha mantenido Colombia sobre el cuadro azteca en los últimos cinco enfrentamientos entre sí.

Sin embargo, creemos que el conjunto tricolor puede sacarle un empate a los sudamericanos en Baltimore en el debut de Rafael Márquez en el banquillo tricolor.

México 1-1 Colombia

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