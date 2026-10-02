Pronóstico México vs Estados Unidos: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

La selección mexicana cierra la Fecha FIFA con su tercer compromiso amistoso frente a Estados Unidos desde el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, el próximo sábado 3 de octubre a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 20:00 horas (México).

Por lo tanto, les compartimos las probabilidades, estadísticas, pronósticos y más sobre este enfrentamiento.

¿Cómo llegan México vs Estados Unidos? Estado de forma

México Estados Unidos México 1-1 Perú Estados Unidos 4-2 Chile México 1-1 Colombia Estados Unidos 4-1 Perú México 2-3 Inglaterra Estados Unidos 1-4 Bélgica México 2-0 Ecuador Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina México 3-0 Chequia 24/06/26 Turquía 3-2 Estados Unidos

Goles esperados

Un modelo publicado recientemente proyecta 1.62 xG para EE. UU. y 1.46 para México, mientras que otro modelo mucho más favorable a México coloca el partido en 1.35–2.10.

México tendría una ligera ventaja ofensiva por su producción reciente: México llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y apenas tres goles recibidos en ese tramo.

Bajas confirmadas de México vs Estados Unidos

México

César Montes se bajó de la convocatoria por lesión | Richard Pelham/GettyImages

Cuatro jugadores de la selección mexicana han quedado fuera de la convocatoria por lesiones: César Montes y Alan Cervantes.

Los otros dos son Santiago Giménez y Jeremy Márquez, quienes enfrentan molestias en rodillas, por lo que dependiendo de su avance podrían jugar ante Estados Unidos.

Estados Unidos

Estados Unidos sin saldo negativo | John Dorton/USSF/GettyImages

La USMNT maneja su convocatoria para los compromisos de la Fecha FIFA de otoño de 2026 bajo observación médica constante tras el cierre de su participación en el Mundial y los recientes partidos de preparación de septiembre.

Historial de enfrentamientos directos entre México vs Estados Unidos (últimos 5 enfrentamientos)

México: 2

Empates: 1

Estados Unidos: 2

Estados Unidos 1-2 México | 6/7/25 · Copa Oro de la Concacaf

México 2-0 Estados Unidos | 15/10/24 · Amistosos

Estados Unidos 2-0 México | 24/3/24 · Liga de Naciones Concacaf

Estados Unidos 3-0 México | 15/6/23 · Liga de Naciones Concacaf

Estados Unidos 1-1 México | 19/4/23 · Amistosos

Último antecedente: Estados Unidos 1-2 México | 6/7/25 · Copa Oro de la Concacaf

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.

México 42%. El combinado azteca marcha como favorito para este compromiso.

Empate 25%. El nivel de ambas selecciones es muy similar y los dos tienen individualidades importantes por lo que el partido puede quedar en igualdad.

Estados Unidos 33%. El conjunto de las barras y las estrellas suele ser un rival que se le complica a México, por ende, no se le puede descartar.

Predicción de la IA para el México vs Estados Unidos

Recomendación de Apuesta (IA): México llega como el equipo mejor ubicado en el ranking FIFA (10.º contra 16.º de EE. UU.) y su rendimiento defensivo durante 2026 ha sido bastante sólido. Estados Unidos, sin embargo, viene de un contundente 4-1 sobre Perú, así que no espero un partido sencillo. México 2-1 Estados Unidos.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Ambas selecciones suelen tener enfrentamientos muy reñidos entre sí y quieren llevarse la gloria, aunque sea un simple encuentro amistoso.

Por lo tanto, creemos que los dos pueden marcar, pero se puede imponer que el tricolor tiene jugadores más experimentados en esta convocatoria

México 2-1 Estados Unidos

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