Pronóstico México vs Perú: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

La selección mexicana enfrentará a su similar de Perú este martes 29 de septiembre en el Red Bull Arena, de Nueva Jersey, bajo las órdenes del nuevo director técnico Rafael Márquez quien afrontará su segundo compromiso, de cara al Mundial 2030.

¿Cómo llegan México vs Perú? Estado de forma

México Perú México 1-1 Colombia Estados Unidos 4-1 Perú México 2-3 Inglaterra España 3-1 Perú México 2-0 Ecuador Haití 1-2 Perú México 3-0 Chequia 24/06/26 Perú 2-2 Honduras México 1-0 Corea del Sur 18/06/26 Senegal 2-0 Perú

Goles esperados

Como proyección previa al amistoso del martes 29 de septiembre de 2026, los datos de APWin apuntan a una ventaja ofensiva de México, con una expectativa de 1.46 goles esperados (xG), frente a los 0.90 de Perú. El xG total proyectado es de aproximadamente 2.36 goles.

Bajas confirmadas de México vs Perú

México

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

El combinado tricolor presenta ausencias sensibles debido a lesiones, falta de continuidad o situaciones extracancha reportadas en el entorno de la convocatoria como: Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Edson Álvarez, Alan Cervantes y César Montes.

Perú

Peru v Spain - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

Por su parte, el conjunto peruano también sufrirá bajas sensibles para este compromiso. Se trata de los jugadores André Carrillo, Oliver Sonne y Fabio Gruber; los tres a razón de distintas lesiones que los ha alejado del terreno de juego.

Historial de enfrentamientos directos entre el México vs Perú (últimos 5 enfrentamientos)

México: 2

2 Empate : 2

: 2 Colombia: 1

Último partido entre ambos: 24/09/22 - México 1-0 Perú- Amistoso Internacional

Último antecedente: 11/10/2025 - México 0-4 Colombia - Amistoso Internacional

Probabilidades de resultado: México vs. Perú

Estas probabilidades representan estimaciones de modelos predictivos y mercados de apuestas, por lo que no garantizan el resultado del encuentro. México parte como favorito ante Perú, con una mayor probabilidad de victoria, mientras que el empate y el triunfo peruano presentan posibilidades más reducidas.

Probabilidades de resultado

México: 62%

Empate: 24%

Perú: 14%

Estas cifras corresponden a las estimaciones del modelo de Betmines para el amistoso del 29 de septiembre de 2026.

Estas proyecciones son orientativas y no representan resultados garantizados.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

La selección mexicana de fútbol vive el comienzo de una nueva era, comandada ahora por una leyenda del fútbol nacional, como es el caso de Rafael Márquez. Ante el conjunto de Colombia, el combinado tricolor tuvo momentos futbolíticos verdaderamente interesantes, pero la necesidad de triunfo es inminente.

Pensamos que, ante Perú, el conjunto mexicano encontrará la manera de ganar, sumando así su primer triunfo bajo la dirección técnica de Rafael Márquez.

México 2-1 Perú

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