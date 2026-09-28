Pronóstico México vs Perú: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
La selección mexicana enfrentará a su similar de Perú este martes 29 de septiembre en el Red Bull Arena, de Nueva Jersey, bajo las órdenes del nuevo director técnico Rafael Márquez quien afrontará su segundo compromiso, de cara al Mundial 2030.
¿Cómo llegan México vs Perú? Estado de forma
México
Perú
México 1-1 Colombia
Estados Unidos 4-1 Perú
México 2-3 Inglaterra
España 3-1 Perú
México 2-0 Ecuador
Haití 1-2 Perú
México 3-0 Chequia 24/06/26
Perú 2-2 Honduras
México 1-0 Corea del Sur 18/06/26
Senegal 2-0 Perú
Goles esperados
Como proyección previa al amistoso del martes 29 de septiembre de 2026, los datos de APWin apuntan a una ventaja ofensiva de México, con una expectativa de 1.46 goles esperados (xG), frente a los 0.90 de Perú. El xG total proyectado es de aproximadamente 2.36 goles.
Bajas confirmadas de México vs Perú
México
El combinado tricolor presenta ausencias sensibles debido a lesiones, falta de continuidad o situaciones extracancha reportadas en el entorno de la convocatoria como: Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Edson Álvarez, Alan Cervantes y César Montes.
Perú
Por su parte, el conjunto peruano también sufrirá bajas sensibles para este compromiso. Se trata de los jugadores André Carrillo, Oliver Sonne y Fabio Gruber; los tres a razón de distintas lesiones que los ha alejado del terreno de juego.
Historial de enfrentamientos directos entre el México vs Perú (últimos 5 enfrentamientos)
- México: 2
- Empate: 2
- Colombia: 1
- Último partido entre ambos: 24/09/22 - México 1-0 Perú- Amistoso Internacional
Último antecedente: 11/10/2025 - México 0-4 Colombia - Amistoso Internacional
Probabilidades de resultado: México vs. Perú
Estas probabilidades representan estimaciones de modelos predictivos y mercados de apuestas, por lo que no garantizan el resultado del encuentro. México parte como favorito ante Perú, con una mayor probabilidad de victoria, mientras que el empate y el triunfo peruano presentan posibilidades más reducidas.
Probabilidades de resultado
- México: 62%
- Empate: 24%
- Perú: 14%
Estas cifras corresponden a las estimaciones del modelo de Betmines para el amistoso del 29 de septiembre de 2026.
Estas proyecciones son orientativas y no representan resultados garantizados.
IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT
Pronóstico SI Fútbol
La selección mexicana de fútbol vive el comienzo de una nueva era, comandada ahora por una leyenda del fútbol nacional, como es el caso de Rafael Márquez. Ante el conjunto de Colombia, el combinado tricolor tuvo momentos futbolíticos verdaderamente interesantes, pero la necesidad de triunfo es inminente.
Pensamos que, ante Perú, el conjunto mexicano encontrará la manera de ganar, sumando así su primer triunfo bajo la dirección técnica de Rafael Márquez.
México 2-1 Perú
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en SI Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.