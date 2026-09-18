Pronóstico Monterrey vs Cruz Azul: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Monterrey y Cruz Azul se verán las caras en la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Rayados llega a este duelo después de empatar sin goles en el Clásico Regio contra Tigres, mientras que la Máquina Celeste se impuso ante el América por marcador de 4-3 en el Clásico Joven. El equipo de Joel Huiqui se ha recuperado tras algunos partidos con dudas, mientras que la escuadra de Matías Almeyda sigue un camino irregular.

Cruz Azul marcha en la cuarta posición de la tabla general con 15 puntos en ocho partidos, producto de cinco victorias y tres derrotas. Por su parte, Rayados está en el lugar 12 de la tabla, con 10 puntos en siete partidos, tres victorias, un empate y tres derrotas.

La Máquina Celeste llega a este enfrentamiento con dos victorias al hilo sobre Monterrey en la Liga MX.

¿Cómo llegan Monterrey y Cruz Azul? Estado de forma

Monterrey Cruz Azul Monterrey 0-0 Tigres 12/09/26 Cruz Azul 4-3 América 12/09/26 Toluca 2-0 Monterrey 30/08/26 Cruz Azul 1-0 Santos Laguna 06/09/26 Monterrey 2-1 Atlético de San Luis 23/08/26 Necaxa 1-3 Cruz Azul 28/08/26 Monterrey 6-1 Juárez 17/08/26 Cruz Azul 0-2 Atlas 22/08/26 Monterrey 1-1 Santos Laguna 08/08/26 Tijuana 2-1 Cruz Azul 16/08/26

Lesionados y suspendidos confirmados de Rayados y Cruz Azul

Monterrey

Suspendidos: Ninguna

Lesionados: Carlos Salcedo (duda por molestia física)

Cruz Azul

Suspendidos: Ninguno

Lesionados: Mateo Levi, Amaury Morales

Últimos 5 enfrentamientos entre Monterrey y Cruz Azul

Cruz Azul v CF Monterrey - CONCACAF Champions Cup 2026 | Hector Vivas/GettyImages

La Máquina Celeste tiene superioridad sobre Rayados en sus últimos cinco enfrentamientos en la Liga MX. En este periplo, los cementeros suman tres victorias, un empate y solamente una derrota.

Monterrey 0-2 Cruz Azul | Clausura 2026

Cruz Azul 2-0 Monterrey | Apertura 2025

Cruz Azul 1-1 Monterrey | Clausura 2025

Monterrey 0-4 Cruz Azul | Apertura 2024

Cruz Azul 1-2 Monterrey | Clausura 2024

Momios y probabilidades de victoria

De acuerdo con las casas de apuestas, Rayados saldrá como favorito para llevarse los tres puntos ante el Cruz Azul. Estos son los momios:

Monterrey: (+130)

Empate: (+275)

Cruz Azul: (+178)

Predicción de la IA para el Monterrey vs Cruz Azul

De acuerdo con el pronóstico de la inteligencia artificial ChatGPT, Rayados saldrá como favorito para llevarse los tres puntos ante Cruz Azul en el Gigante de Acero. Monterrey tiene una probabilidad de triunfo del 39%, mientras que la Máquina tiene una probabilidad de ganar del 33%. La probabilidad de empate es del 28%, según este ejercicio.

Pronóstico SI Futbol

Cruz Azul se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el Monterrey en los años recientes. En sus diez duelos más recientes en la Liga MX, la Máquina suma seis victorias, tres derrotas y solamente un empate. A esto hay que sumar la eliminación en octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Rayados tiene que despertar en este punto del torneo. El equipo de Almeyda apenas ha mostrado algunos chispazos de su calidad, pero no ha sido consistente. Cruz Azul será una prueba de fuego para los regiomontanos. ¿Realmente están para pelear por el título o será otro semestre en el que no se cumplirán los objetivos?

Monterrey 1-2 Cruz Azul

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