Pronóstico Monterrey vs Tigres: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Monterrey se medirá ante Tigres en partido de la jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre en el Gigante de Acero. Las dos escuadras llegan a este Clásico Regio con una urgencia por ganar, después de su arranque irregular en el certamen.

Rayados llega a este duelo en el décimo puesto de la competencia, mientras que los de la UANL marchan en el lugar 15.

El equipo de Matías Almeyda ha tenido altibajos a lo largo de la primera parte de la temporada y viene de perder la final de la Leagues Cup 2026 ante el Toluca.

Por su parte, Tigres ha tenido bajas importantes, como las de André Pierre Gignac, Ángel Correa y Guido Pizarro, y no ha tenido refuerzos del nivel que acostumbraron en la última década.

¿Cómo llegan Monterrey y Tigres al Clásico Regio? Estado de forma

Monterrey Tigres Toluca 2-0 Monterrey 06/09/26 Tigres 1-1 Necaxa — 05/09/26 América 2-2 Monterrey 02/09/26 (4-5 pen.) Santos Laguna 0-0 Tigres — 29/08/26 Monterrey 1-3 Atlético de San Luis 30/08/26 Tigres 2-0 Atlante — 21/08/26 Monterrey 2-1 Chicago Fire 25/08/26 Atlas 2-1 Tigres — 15/08/26 León 2-0 Monterrey 21/08/26 Querétaro 3-2 Tigres — 01/08/26

Lesionados y suspendidos confirmados de Monterrey y Tigres

Monterrey

Lesionados: Ninguno

Suspendidos: Ninguno

Tigres

Lesionados: Marcelo Flores, Marco Farfán, Francisco Reyes, Jesús Angulo, Osvaldo Rodríguez, Vladimir Loroña

Suspendidos: Ninguno (regresa Fernando Gorriarán)

Últimos 5 enfrentamientos entre Monterrey y Tigres

Tigres UANL v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El Clásico Regio es uno de los partidos que más expectativa generan semestre a semestre. La rivalidad entre Rayados y Tigres es una de las más pasionales e intensas de todo el futbol mexicano. En sus últimos cinco enfrentamientos, el conjunto de la UANL tiene una ligera ventaja sobre Monterrey.

Tigres 1-0 Monterrey | Clausura 2026

Monterrey 1-1 Tigres | Apertura 2025

Tigres 2-1 Monterrey | Clausura 2025

Monterrey 4-2 Tigres | Apertura 2024

Monterrey 1-1 Tigres | Clausura 2024

Momios y probabilidades de victoria

De acuerdo con las estimaciones de las casas de apuestas, el duelo pinta para ser muy parejo y el resultado más probable en el clásico será el empate.

Estos son los momios:

Monterrey (+126)

Empate (+255)

Tigres (+196)

Predicción de la IA para el Clásico Regio, Monterrey vs Tigres

De acuerdo con la inteligencia artificial ChatGPT, Rayados de Monterrey saldrá como claro favorito para llevarse el Clásico Regio en el Gigante de Acero. El equipo albiazul tiene una probabilidad de triunfo del 52%, mientras que los de la UANL solo cuentan con una probabilidad de ganar del 21%. La probabilidad de empate es del 27%.

Pronóstico SI Futbol

Aunque ninguno de los dos equipos vive su mejor momento futbolístico, lo cierto es que el equipo de Matías Almeyda cuenta con mejores argumentos para darle la vuelta a la situación. Rayados, a pesar de algunos descalabros inesperados, ha mostrado destellos de gran futbol esta temporada, mientras que el cuadro de la UANL solamente ha dejado dudas.

Comparando hombre por hombre, parece que Monterrey tiene una plantilla más robusta y completa que los felinos. A esto hay que sumar que el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich tiene varias bajas, sobre todo en defensa.

Monterrey 2-1 Tigres

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