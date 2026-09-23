Pronóstico Países Bajos vs Alemania: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Las selecciones de Países Bajos y Alemania ponen primera en la Nations League. Con nuevos entrenadores que buscarán dejar atrás las decepciones mundialistas, las dos potencias europeas se ven las caras en el Cruijff Arena por la primera jornada del Grupo 2 de la Liga A que también integran Serbia y Grecia.

¿Cómo llegan Países Bajos y Alemania? Estado de forma

Países Bajos Alemania Países Bajos 1 (2) - (3) 1 Marruecos 29/06/26 Alemania 1(3) - (4) 1 Paraguay 29/06/26 Países Bajos 3-1 Túnez 25/06/26 Alemania 1-2 Ecuador 25/06/26 Países Bajos 5-1 Suecia 20/06/26 Alemania 2-1 Costa de Marfil 20/06/26 Países Bajos 2-2 Japón 14/06/26 Alemania 7-1 Curazao 14/06/26 Países Bajos 2-1 Uzbekistán 08/06/26 Estados Unidos 1-2 Alemania 06/06/26

Goles esperados

El último enfrentamiento oficial entre Países Bajos y Alemania registró un xG de 0.13 para los naranjas y de 0.91 para los teutones, en un partido que terminó con victoria alemana por 1-0 en la fecha 4 del Grupo 3 de la Nations League 24/25.

Bajas confirmadas de Países Bajos y Alemania

Países Bajos

Xavi Hernández no podrá contar con Donyell Malen para su debut al mando del seleccionado neerlandés. El delantero de la Roma sufrió un golpe en una de sus rodilla y si bien no es grave, se perderá el encuentro en Ámsterdam.

Netherlands v Lithuania - FIFA World Cup 2026 Qualifier | BSR Agency/GettyImages

Alemania

Por el lado alemán, el debutante Brajan Gruda y el juvenil Assan Ouédraogo son las principales bajas para Jürgen Klopp en el inicio de su ciclo. Gruda sufrió una distensión en el partido ante Leverkusen, mientras que Ouédraogo fue operado por una lesión reincidente en el hombro.

Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27 | Alex Grimm/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Países Bajos y Alemania (últimos 5 enfrentamientos)

Países Bajos: 1

Empates : 2

: Alemania: 2

Alemania 1-0 Países Bajos | Nations League 24/25 - Fecha 4

Países Bajos 2-2 Alemania | Nations League 24/25 - Fecha 2

Alemania 2-1 Países Bajos | Amistoso Internacional

Países Bajos 1-1 Alemania | Amistoso Internacional

Alemania 2-4 Países Bajos | Eliminatorias Eurocopa 2020

Germany v Netherlands - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3 | NurPhoto/GettyImages

Probabilidades

Los modelos anticipan un partido muy equilibrado, con Países Bajos como ligero favorito por su condición de local. La renovación en ambos banquillos introduce un factor de incertidumbre, aunque el talento ofensivo de las dos selecciones permite proyectar un duelo con ocasiones y alternativas.

Países Bajos: los modelos le conceden alrededor de un 39% de probabilidades de victoria . La localía y el conocimiento de Xavi sobre el fútbol de posesión pueden favorecer a un equipo que buscará asumir el control del partido mediante la circulación de pelota.

los modelos le conceden alrededor de un . La localía y el conocimiento de Xavi sobre el fútbol de posesión pueden favorecer a un equipo que buscará asumir el control del partido mediante la circulación de pelota. Empate: aparece cerca del 31% , debido a la paridad entre los planteles y al contexto de estreno para ambos entrenadores. Alemania llega con una estructura renovada y un plan de rotación para sus cuatro primeros partidos de la competición, lo que puede afectar la continuidad del equipo, pero también ofrece alternativas de alto nivel. Los últimos enfrentamientos directos fueron cerrados.

aparece cerca del , debido a la paridad entre los planteles y al contexto de estreno para ambos entrenadores. Alemania llega con una estructura renovada y un plan de rotación para sus cuatro primeros partidos de la competición, lo que puede afectar la continuidad del equipo, pero también ofrece alternativas de alto nivel. Los últimos enfrentamientos directos fueron cerrados. Alemania: se ubica alrededor del 30%. Aunque parte ligeramente por detrás debido a la condición de visitante y al estreno de Klopp, cuenta con futbolistas capaces de desequilibrar en diferentes zonas del campo, como Jamal Musiala, Joshua Kimmich y Kai Havertz. El nuevo seleccionador convocó a un grupo ampliado de 44 jugadores para repartir las cargas y evaluar distintas alternativas durante la Nations League. Esa amplitud puede aportar soluciones desde el banco, pero también refleja que Alemania todavía se encuentra en una fase de construcción y búsqueda de una estructura estable.

Predicción de la IA para Países Bajos vs Alemania

Recomendación de Apuesta (IA): el favoritismo de Países Bajos es moderado y no alcanza para proyectar un triunfo local con demasiada seguridad. El estreno de Xavi y Klopp, sumado a la calidad ofensiva de ambos planteles, plantea un escenario en el que los dos equipos pueden encontrar espacios, especialmente si el partido se vuelve más abierto en la segunda mitad.

El "Ambos equipos marcan" aparece como una alternativa respaldada por el potencial ofensivo de las dos selecciones. Países Bajos cuenta con jugadores capaces de generar peligro mediante la posesión y los ataques posicionales, mientras que Alemania dispone de talento para atacar los espacios y aprovechar las transiciones. La incertidumbre defensiva propia de dos procesos que comienzan también puede aumentar las posibilidades de que ambos encuentren el arco.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Ambas selecciones llegan en pleno proceso de reconstrucción, por lo que el resultado puede quedar en un segundo plano frente a las primeras impresiones tácticas de Xavi y Klopp. El historial reciente favorece a los alemanes, invictos en los últimos cuatro cruces directos, aunque el envión de jugar en casa y el ánimo renovado de la Oranje pueden equilibrar la balanza.

Pronóstico: Países Bajos 1-1 Alemania

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