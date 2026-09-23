Pronóstico Portugal vs Gales: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Portugal comienza su recorrido en la Nations League este jueves y, en la primera fecha, recibirá a Gales en Lisboa. Los lusos vienen de quedar eliminados en octavos de final del Mundial 2026 contra España, mientras que los Dragones Rojos no pudieron clasificar a la competencia.

Ahora comienza una nueva etapa para los locales, bajo el mando de Jorge Jesus y el liderazgo de Cristiano Ronaldo, quien fue convocado para esta fecha FIFA.

¿Cómo llegan Portugal y Gales? Estado de forma

Portugal Gales Portugal 0-1 España 6/7/2026 Rumania 2-1 Gales 6/6/2026 Portugal 2-1 Croacia 2/7/2026 Gales 1-1 Ghana 2/6/2026 Colombia 0-0 Portugal 27/6/2026 Gales 1-1 Irlanda del Norte 31/3/2026 Portugal 5-0 Uzbekistán 23/6/2026 Gales (2) 1-1 (4) Bosnia y Herzegovina 26/3/2026 Portugal 1-1 RD Congo 17/6/2026 Gales 7-1 Macedonia del Norte 18/11/2026

Bajas confirmadas de Portugal y Gales

Portugal

Matheus Nunes, Manchester City | NurPhoto/GettyImages

Portugal no tiene bajas confirmadas para el debut en la Nations League. Sin embargo, el flamante DT hizo modificaciones respecto de la convocatoria de Roberto Martínez para el Mundial. José Sá, Nélson Semedo, Matheus Nunes, Samu Costa y Gonçalo Guedes quedaron afuera de la lista.

Gales

Karl Darlow, Manchester United | MB Media/GettyImages

Craig Bellamy sí va a tener ausencias para viajar a Lisboa. Harry Wilson, Nathan Broadhead y Karl Darlow se bajaron de la convocatoria por lesión y Dylan Lawlor tampoco va a estar disponible.

Historial de enfrentamientos directos entre Portugal y Gales

Portugal: 2

2 Empates : 0

: 0 Gales: 0

Portugal 2-0 Gales | Eurocopa 2016

Portugal 3-2 Gales | Amistoso internacional

Último antecedente: 6/7/2016 - Portugal 2-0 Gales - Semifinales, Eurocopa 2016

Probabilidades

Los modelos se inclinan por Portugal. Si bien los lusos ganaron únicamente dos de sus últimos cinco partidos, lo hicieron con nueve goles a favor y dos recibidos. Ahora empieza el camino de la defensa del título de la Nations League en su casa.

Portugal : la estimación ronda el 70% de probabilidades de victoria. La diferencia individual entre las dos plantillas y el registro defensivo portugués los ponen como favoritos.

: la estimación ronda el 70% de probabilidades de victoria. La diferencia individual entre las dos plantillas y el registro defensivo portugués los ponen como favoritos. Empate : aparece cerca del 20%. Gales tiene velocidad para aprovechar los espacios con Brennan Johnson y Daniel James, lo cual puede complicar a Portugal si adelanta demasiado sus laterales.

: aparece cerca del 20%. Gales tiene velocidad para aprovechar los espacios con Brennan Johnson y Daniel James, lo cual puede complicar a Portugal si adelanta demasiado sus laterales. Gales: se mueve alrededor del 10%. Ganaron uno de sus últimos cinco encuentros y tendrán enfrente a una Portugal que recibió dos goles durante ese mismo período.

Predicción de la IA para Portugal vs Gales

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con más respaldo es "Portugal gana". Para buscar una alternativa, "ambos equipos no marcan" también es atractiva porque Portugal recibió dos goles en sus últimos cinco partidos y dejó su arco invicto en dos de ellos.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Portugal tiene ventaja por su rendimiento y, en parte, por la localía que también suma. Los lusos recibieron apenas dos goles en sus últimos cinco partidos, en cambio Gales ganó uno de sus cinco compromisos previos y viene de caer 2-1 ante Rumania. Además, los portugueses tienen 100% de victorias contra los Dragones Rojos y sin recibir goles.

Portugal 2-0 Gales

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