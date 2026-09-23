Pronóstico Portugal vs Gales: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
Portugal comienza su recorrido en la Nations League este jueves y, en la primera fecha, recibirá a Gales en Lisboa. Los lusos vienen de quedar eliminados en octavos de final del Mundial 2026 contra España, mientras que los Dragones Rojos no pudieron clasificar a la competencia.
Ahora comienza una nueva etapa para los locales, bajo el mando de Jorge Jesus y el liderazgo de Cristiano Ronaldo, quien fue convocado para esta fecha FIFA.
¿Cómo llegan Portugal y Gales? Estado de forma
Portugal
Gales
Portugal 0-1 España 6/7/2026
Rumania 2-1 Gales 6/6/2026
Portugal 2-1 Croacia 2/7/2026
Gales 1-1 Ghana 2/6/2026
Colombia 0-0 Portugal 27/6/2026
Gales 1-1 Irlanda del Norte 31/3/2026
Portugal 5-0 Uzbekistán 23/6/2026
Gales (2) 1-1 (4) Bosnia y Herzegovina 26/3/2026
Portugal 1-1 RD Congo 17/6/2026
Gales 7-1 Macedonia del Norte 18/11/2026
Bajas confirmadas de Portugal y Gales
Portugal
Portugal no tiene bajas confirmadas para el debut en la Nations League. Sin embargo, el flamante DT hizo modificaciones respecto de la convocatoria de Roberto Martínez para el Mundial. José Sá, Nélson Semedo, Matheus Nunes, Samu Costa y Gonçalo Guedes quedaron afuera de la lista.
Gales
Craig Bellamy sí va a tener ausencias para viajar a Lisboa. Harry Wilson, Nathan Broadhead y Karl Darlow se bajaron de la convocatoria por lesión y Dylan Lawlor tampoco va a estar disponible.
Historial de enfrentamientos directos entre Portugal y Gales
- Portugal: 2
- Empates: 0
- Gales: 0
- Portugal 2-0 Gales | Eurocopa 2016
- Portugal 3-2 Gales | Amistoso internacional
Último antecedente: 6/7/2016 - Portugal 2-0 Gales - Semifinales, Eurocopa 2016
Probabilidades
Los modelos se inclinan por Portugal. Si bien los lusos ganaron únicamente dos de sus últimos cinco partidos, lo hicieron con nueve goles a favor y dos recibidos. Ahora empieza el camino de la defensa del título de la Nations League en su casa.
- Portugal: la estimación ronda el 70% de probabilidades de victoria. La diferencia individual entre las dos plantillas y el registro defensivo portugués los ponen como favoritos.
- Empate: aparece cerca del 20%. Gales tiene velocidad para aprovechar los espacios con Brennan Johnson y Daniel James, lo cual puede complicar a Portugal si adelanta demasiado sus laterales.
- Gales: se mueve alrededor del 10%. Ganaron uno de sus últimos cinco encuentros y tendrán enfrente a una Portugal que recibió dos goles durante ese mismo período.
Predicción de la IA para Portugal vs Gales
Recomendación de Apuesta (IA): la opción con más respaldo es "Portugal gana". Para buscar una alternativa, "ambos equipos no marcan" también es atractiva porque Portugal recibió dos goles en sus últimos cinco partidos y dejó su arco invicto en dos de ellos.
IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT
Pronóstico SI Fútbol
Portugal tiene ventaja por su rendimiento y, en parte, por la localía que también suma. Los lusos recibieron apenas dos goles en sus últimos cinco partidos, en cambio Gales ganó uno de sus cinco compromisos previos y viene de caer 2-1 ante Rumania. Además, los portugueses tienen 100% de victorias contra los Dragones Rojos y sin recibir goles.
Portugal 2-0 Gales
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Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.