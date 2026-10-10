Pronóstico Pumas vs Cruz Azul: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Pumas se medirá a Cruz Azul este domingo 11 de octubre en la jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario. Este será el primer choque entre ambas escuadras después de la cardíaca final del Clausura 2026.

La Máquina Celeste llega a este encuentro ubicado en la séptima posición de la tabla general con 16 puntos en diez encuentros, producto de cinco victorias, un empate y cuatro derrotas.

Por su parte, Universidad Nacional marcha en el lugar 12 de la clasificación, con 12 puntos en diez duelo. En este periplo, el equipo de Esteban Solari suma tres victorias, tres empates y cuatro derrotas.

¿Cómo llegan Pumas y Cruz Azul? Estado de forma

Pumas Cruz Azul Pumas 2-3 Atlético San Luis 27/09/26 América 0-0 Cruz Azul 01/10/26 Atlas 1-1 Pumas 19/09/26 Cruz Azul 3-3 Toluca 26/09/26 Chivas 3-0 Pumas 13/09/26 Monterrey 1-0 Cruz Azul 19/09/26 Pumas 3-1 León 10/09/26 Inter Miami 2-0 Cruz Azul 16/09/26 Tijuana 2-0 Pumas 28/08/26 Cruz Azul 4-3 América 12/09/26

Lesionados y suspendidos confirmados de Pumas y Cruz Azul

Pumas

Los universitarios recuperarán a Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Álvaro Angulo

Suspendidos: Ninguno

Lesionados: Sebastián Córdova, José Juan Macías, Alan Medina, José Calderón

Cruz Azul

Suspendidos: Ninguno

Lesionados: Mateo Levi, Amaury Morales

Últimos 5 enfrentamientos entre Pumas y Cruz Azul

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

En los últimos cinco choques entre estos dos equipos de la Ciudad de México, la Máquina Celeste lleva una ligera ventaja ante los felinos.

Pumas 1-2 Cruz Azul | Final de vuelta | Clausura 2026

Cruz Azul 0-0 Pumas | Final de ida | Clausura 2026

Pumas 2-2 Cruz Azul | Jornada 11 | Clausura 2026

Cruz Azul 2-3 Pumas | Jornada 17 | Apertura 2025

Cruz Azul 3-2 Pumas | Jornada 14 | Clausura 2025

Momios y probabilidades de victoria

De acuerdo con las casas de apuestas, Cruz Azul saldría como ligero favorito para llevarse la victoria frente al conjunto de la UNAM. Estos son los momios:

Pumas: (+215)

Empate: (+275)

Cruz Azul: (+110)

Predicción de la IA para el Pumas vs Cruz Azul

De acuerdo con el pronóstico de la inteligencia artificial ChatGPT, la Máquina Celeste saldrá como favorita para ganar en Ciudad Universitaria. Cruz Azul tiene una probabilidad de triunfo del 41%, mientras que Pumas de la UNAM tiene una probabilidad de ganar del 31%. La probabilidad de empate es del 28%.

Pronóstico SI Futbol

Cruz Azul y Pumas llegan a este duelo con un nivel distinto al que mostraron en la final del Clausura 2026. La Máquina Celeste ha tenido un torneo irregular, con picos altos y bajos, mientras que el conjunto de la UNAM sigue sin recuperarse de la salida de Efraín Juárez.

Los enfrentamientos más recientes entre estas dos escuadras han sido muy parejos y todo apunta a que este choque seguirá el mismo guion.

Pumas 2-2 Cruz Azul