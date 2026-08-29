Pronóstico Rayados vs Atlético San Luis: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
El Club de Fútbol Monterrey ha arrancado de buena manera la era del profesor Matías Almeyda como director técnico del equipo. En Liga MX, se encuentran ubicados en el séptimo lugar de la tabla general, con tres victorias y dos derrotas, mientras que en la Leagues CUP lograron meterse a semifinales de la competencia.
El Atlético San Luis, por otro lado, suma apenas tres puntos de 15 posibles y ocupa el puesto número 16 de la tabla general. Quedaron fuera de la Leagues CUP en la primera ronda de la competencia, por y el nivel de juego sostenido preocupa más de lo que ilusiona.
¿Cómo llegan Rayados y el Atlético San Luis? Estado de forma
Monterrey
Atlético San Luis
Chicago 1-2 Monterrey 25/08/26
Atlético San Luis 1-1 Pachuca 23/08/26
León 2-0 Monterrey 21/08/26
América 3-0 Atlético San Luis 16/08/26
Monterrey 6-1 Juárez 15/08/26
Orlando City 2-2 Atlético San Luis 12/08/26
Monterrey 2-1 Nashville SC 12/08/26
Nashville SC 4-1 Atlético San Luis 09/08/26
Inter Miami 1-2 Monterrey 08/08/26
Inter Miami 4-2 Atlético San Luis 05/08/26
Goles esperados
El último enfrentamiento oficial entre el Atlético de San Luis y Rayados de Monterrey registró un xG de 0.93 para los potosinos y 0.54 para los regiomontanos, en un partido que terminó con victoria del Atlético de San Luis por 1-2. El encuentro se disputó en la cancha de Rayados de Monterrey.
Bajas confirmadas de Rayados y Atlético San Luis
Rayados
Daniel Aceves: ante Bravos de Juárez, el lateral izquierdo salió lesionado presentando un esguince en el tobillo, que podría dejarlo fuera de ciruclación entre tres y cuatro semanas. Su recuperación dependerá de su evolución.
Uros Djurdjevic: el serbio ha trabajado separado del grupo porque ha arrastrado molestias en la zona del pubis. El cuerpo técnico lo sigue observando para conocer cuándo podría retornar.
Atlético San Luis
Joao Pedro: el delantero del Atlético San Luis, referente del equipo en los últimos torneos, sufrió una lesión de ligamentos el día 27 de junio, y aún no se conoce su fecha de regreso.
Juanpe: el central también sufrió una lesión de ligamentos, tan solo 10 días antes que Joao Pedro. Tampoco se conoce cuándo regresará a la actividad.
Historial de enfrentamientos directos entre Rayados y el Atlético San Luis (últimos 5 enfrentamientos)
- Rayados 3
- Empates: 0
- Atlético San Luis: 2
- Monterrey 1-2 Atlético San Luis | Clausura 26
- Atlético San Luis 0-1 Monterrey | Apertura 25
- Monterrey 3-1 Atlético San Luis | Clausura 25
- Monterrey 5-1 Atlético San Luis | Semifinales vuelta A24
- Atlético San Luis 2-1 Monterrey | Semifinales ida A24
Último antecedente: 4/4/2026 - Monterrey 1-2 Atlético San Luis- Fecha 13, Clausura 2026
Probabilidades
Rayados de Monterrey: la estimación ronda el 70% de probabilidades de victoria. El factor cancha y el buen momento anímico de los dirigidos por Matías Almeyda, después de avanzar de forma agónica a las semifinales de la Leagues Cup 2026, hacen que los modelos se inclinen claramente por el conjunto regiomontano.
Empate: aparece cerca del 10%. Atlético de San Luis tendrá que recuperar su mejor versión para competir de tú a tú, especialmente ante un Rayados que llega fortalecido por su reciente clasificación y que jugará ante su afición.
Atlético de San Luis: se mueve alrededor del 20%. Los potosinos atraviesan un momento irregular, con tres derrotas en sus últimos cinco partidos, aunque ya demostraron que pueden hacerle daño a Rayados tras imponerse 1-2 en su último enfrentamiento oficial.
Recomendación de Apuesta (IA): la opción con mayor respaldo es “Rayados de Monterrey gana”, impulsada por su localía, su estado anímico y el momento que atraviesa el equipo. Como alternativa, “Rayados de Monterrey anota 2 o más goles” resulta atractiva, considerando que los modelos favorecen al conjunto de Matías Almeyda y que tendrá la iniciativa ofensiva en el Gigante de Acero.
IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT
Pronóstico SI Fútbol
El Monterrey llega con el envión de la victoria y un fútbol espectacular que tiene a todos felices. El partido con los potosinos es una oportunidad para aprovechar y estirar la buena racha. Los del 'Pelado' vienen encontrando gol con facilidad, mientras que el conjunto potosino perdió tres de sus últimos cinco partidos.
El BBVA también tiene su peso en el resultado y el pronóstico apunta a otra victoria del Monterrey, probablemente en un partido con cierto margen en el marcador y muchas chances de que el local vuelva a superar los dos goles.
Rayados 3-0 Atlético San Luis
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.