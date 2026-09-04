Pronóstico Tigres vs Necaxa: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Tigres se encuentra en el puesto 16 de la tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich suma apenas cinco puntos después de seis jornadas, producto de tres derrotas, dos empates y solamente una victoria.

La escuadra regiomontana se ha visto seriamente afectada por las lesiones esta temporada y por la salida de dos referentes del equipo: André Pierre Gignac y Ángel Correa.

Este fin de semana, el cuadro de la UANL recibirá al Necaxa, un rival contra el cual tiene un aplastante récord a favor, en el Volcán. Esta parece una ocasión perfecta para sumar su segundo triunfo del certamen.

¿Cómo llegan Tigres y Necaxa? Estado de forma

Tigres Necaxa Santos Laguna 0-0 Tigres 29/08/26 Necaxa 1-3 Cruz Azul 29/08/26 Tigres 2-0 Atlante 21/08/26 Pumas 1-1 Necaxa 23/08/26 Atlas 2-1 Tigres 15/08/26 Necaxa 1-2 León 17/08/26 Querétaro 3-2 Tigres 01/08/26 Toluca 3-1 Necaxa 02/08/26 Tigres 2-2 Atlético de San Luis 25/07/26 Necaxa 2-1 Monterrey 26/07/26

Lesionados y suspendidos de Tigres y Necaxa

Tigres

Lesionados: Vladimir Loroña, Francisco Reyes, Osvaldo Rodríguez, Jesús Angulo, Marco Farfán, Marcelo Flores, César Araujo, Ozziel Herrera

Suspendidos: Fernando Gorriarán

Necaxa

Lesionados: Ninguno

Suspendidos: Ninguno

Últimos 5 enfrentamientos entre Tigres y Necaxa

En sus cinco duelos más recientes, Tigres suma un par de victorias y tres empates ante los Rayos.

Necaxa 1-1 Tigres | Clausura 2026

Tigres 5-3 Necaxa | Apertura 2025

Tigres 2-2 Necaxa | Clausura 2025

Necaxa 0-0 Tigres | Clausura 2025

Necaxa 1-2 Tigres | Clausura 2025

Necaxa v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Momios y probabilidades de victoria

De acuerdo con las casas de apuestas, Tigres saldrá como favorito para llevarse la victoria ante Necaxa. Estos son los momios:

Tigres: (-176)

Empate: (+320)

Necaxa: (+450)

Predicción de la IA para el Tigres vs Necaxa

De acuerdo con la inteligencia artificial ChatGPT, el conjunto de la UANL es el favorito para llevarse los tres puntos en el Volcán este fin de semana. Tigres tiene una probabilidad de triunfo del 55%, mientras que Necaxa tiene una probabilidad de ganar del 20%. Finalmente, la probabilidad de empate es del 25%.

Pronóstico SI Futbol

El equipo felino necesita mejorar urgentemente. El equipo de Vucetich ha quedado a deber y se le debe exigir más, a pesar de las numerosas lesiones que ha enfrentado. La buena noticia es que enfrentarán a un rival que se les facilita y que no los ha podido vencer en 11 encuentros.

Necaxa viene de dar una mala exhibición ante Cruz Azul, pero en la jornada 5 mostraron su mejor versión ante Pumas. En el papel, parece que los felinos son claros favoritos, pero los Rayos podrían poner más resistencia de la esperada.

Tigres 2-1 Necaxa

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