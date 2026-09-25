Pronóstico Tigres vs Puebla: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Tigres y Puebla se medirán en partido de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Universitario este sábado 26 de septiembre. En el papel, el cuadro felino sería claro favorito para llevarse el triunfo ante los camoteros, sin embargo, el equipo de Víctor Manuel Vucetich no ha tenido el desempeño esperado esta temporada y se encuentran en el antepenúltimo lugar de la tabla general.

El Puebla, por su parte, está en el octavo lugar de la clasificación, con cuatro victorias, dos empates y tres derrotas en la primera mitad del certamen.

En su duelo más reciente, en el Clausura 2026, los poblanos dieron una gran sorpresa y se impusieron por marcador de 3-1 a los felinos en el Estadio Cuauhtémoc, con goles de Emiliano Gómez, Édgar Guerra y Carlos Baltazar.

¿Cómo llegan Tigres y Puebla? Estado de forma

Tigres Puebla Juárez 2-0 Tigres 18/09/26 Puebla 1-1 Atlante 18/09/26 Monterrey 0-0 Tigres 12/09/26 Puebla 0-1 Toluca 15/09/26 Tigres 1-1 Necaxa 05/09/26 Necaxa 0-1 Puebla 11/09/26 Santos Laguna 0-0 Tigres América 2-0 Puebla 29/08/26 29/08/26 Tigres 2-0 Atlante 21/08/26 Puebla 3-2 Santos Laguna 22/08/26

Lesionados y suspendidos confirmados de Tigres y Puebla

Tigres

Suspendidos: Ninguna

Lesionados: Rómulo Zwarg, Jesús Garza, Marcelo Flores, Osvaldo Rodríguez, Jesús Angulo, Francisco Reyes

Puebla

Suspendidos: Ninguna

Lesionados: Ninguno

Últimos 5 enfrentamientos entre Tigres y Puebla

Puebla v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

En los cinco choques más recientes entre estas dos escuadras, el cuadro de la UANL suma tres victorias, un empate y solamente una derrota.

Puebla 3-1 Tigres | Clausura 2026

Tigres 7-0 Puebla | Apertura 2025

Puebla 0-0 Tigres | Clausura 2025

Tigres 1-0 Puebla | Apertura 2024

Puebla 2-3 Tigres | Clausura 2024

Momios y probabilidades de victoria

De acuerdo con las casas de apuestas, Tigres saldrá como favorito para llevarse los tres puntos ante los camoteros en la jornada 10 del Apertura 2026. Estos son los momios:

Tigres: (-182)

Empate: (+330)

Cruz Azul: (+450)

Predicción de la IA para el Tigres vs Puebla

Según el pronóstico de la inteligencia artificial ChatGPT, Tigres saldrá como favorito para llevarse los tres puntos ante Puebla en el Estadio Universitario. El equipo de la UANL tiene una probabilidad de triunfo del 46%, mientras que el cuadro de La Franja tiene una probabilidad de ganar del 25%. Finalmente, la probabilidad de empate es del 29%.

Pronóstico SI Futbol

Tigres llega a este partido sumido en una crisis profunda. El conjunto de la UANL viene de perder ante FC Juárez, el sotanero del Apertura 2026 de la Liga MX. Enfrente tendrá a un equipo con una plantilla modesta, pero que ha sido una de las grandes sorpresas del torneo hasta el momento.

Se espera un partido cerrado. Tigres cuenta con una de las delanteras menos productivas de la liga, solamente por encima de FC Juárez y Atlante, y empatada con la de Santos Laguna.

Tigres 1-1 Puebla

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