Pronóstico Turquía vs Francia: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Zinedine Zidane está de vuelta en la selección de Francia, esta vez como entrenador. El campeón del mundo en 1998 asumió el desafío de dirigir a Les Bleus luego de la salida de Didier Deschamps, quien estuvo a cargo durante 14 años. Es una nueva era y posiblemente habrá cambios en nombres y planteos, pero con el mismo objetivo de ser competitivos. El primer examen será en la fecha 1 de la Nations League contra Turquía en el Estadio de Kocaeli.

¿Cómo llegan Turquía y Francia? Estado de forma

Turquía Francia Turquía 3-2 Estados Unidos 25/6/2026 Francia 4-6 Inglaterra 18/7/2026 Turquía 0-1 Paraguay 20/6/2026 Francia 0-2 España 14/7/2026 Australia 2-0 Turquía 14/6/2026 Francia 2-0 Marruecos 9/7/2026 Venezuela 1-2 Turquía 6/6/2026 Paraguay 0-1 Francia 4/7/2026 Turquía 4-0 Macedonia de Norte 1/6/2026 Francia 3-0 Suecia 30/6/2026

Bajas confirmadas de Francia y Turquía

Turquía

Vincenzo Montella, Turquia | Anadolu/GettyImages

Turquía no registra bajas para el partido contra Francia al momento de escribir esta nota.

Francia

Aurelien Tchouameni, Real Madrid | SOPA Images/GettyImages

Les Bleus tampoco presentan bajas confirmadas. Sin embargo, Zidane dejó fuera de la convocatoria a habituales como Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Brice Samba, Malo Gusto, William Saliba y Jean-Philippe Mateta.

Historial de enfrentamientos directos entre Turquía y Francia

Turquía: 1

1 Empates : 1

: 1 Francia: 0

Francia 1-1 Turquía | Eliminatorias Eurocopa 2020

Turquía 2-0 Francia | Eliminatorias Eurocopa 2020

Último antecedente: 14/10/2019 - Francia 1-1 Turquía - Fecha 8, Eliminatorias Eurocopa 2020

Probabilidades

Los modelos se inclinan por Francia. Turquía llega luego de vencer 3-2 a Estados Unidos en su último partido del Mundial, pero eso fue ya hace más de dos meses y la Nations League es otro tipo de competición. Les Bleus, por su parte, atraviesan un comienzo de ciclo que se perfila con mucha expectativa, además de la jerarquía de los nombres que forman parte de la convocatoria.

Turquía : ronda el 46% de probabilidades de victoria. Ganó siete de sus últimos diez partidos y convirtió 20 goles durante ese período.

: ronda el 46% de probabilidades de victoria. Ganó siete de sus últimos diez partidos y convirtió 20 goles durante ese período. Empate : aparece cerca del 7%. El cruce presenta números favorables para un partido con goles.

: aparece cerca del 7%. El cruce presenta números favorables para un partido con goles. Francia: alcanza el 47%. Les Bleus parten con una leve ventaja en la proyección y tendrán el estreno de Zidane como seleccionador y Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé y Michael Olise como figuras.

Predicción de la IA para Turquía vs Francia

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con más respaldo es "Francia gana". Para buscar una alternativa, "más de 2.5 goles" es una buena posibilidad teniendo en cuenta los últimos resultados de los equipos y los nombres que integran el ataque de los dos. Eso también lleva a que "ambos equipos anotan" sea otra oportunidad.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Francia tiene ventaje, pero Turquía tiene futbolistas para hacerle partido en casa y viene mostrando facilidad para llegar al gol. De todas formas, les Bleus tienen más jerarquía individual y están mejor posicionados para quedarse con un partido que posiblemente tenga acción en las dos áreas.

Turquía 1-3 Francia

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