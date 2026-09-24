Pronóstico Turquía vs Francia: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
Zinedine Zidane está de vuelta en la selección de Francia, esta vez como entrenador. El campeón del mundo en 1998 asumió el desafío de dirigir a Les Bleus luego de la salida de Didier Deschamps, quien estuvo a cargo durante 14 años. Es una nueva era y posiblemente habrá cambios en nombres y planteos, pero con el mismo objetivo de ser competitivos. El primer examen será en la fecha 1 de la Nations League contra Turquía en el Estadio de Kocaeli.
¿Cómo llegan Turquía y Francia? Estado de forma
Turquía
Francia
Turquía 3-2 Estados Unidos 25/6/2026
Francia 4-6 Inglaterra 18/7/2026
Turquía 0-1 Paraguay 20/6/2026
Francia 0-2 España 14/7/2026
Australia 2-0 Turquía 14/6/2026
Francia 2-0 Marruecos 9/7/2026
Venezuela 1-2 Turquía 6/6/2026
Paraguay 0-1 Francia 4/7/2026
Turquía 4-0 Macedonia de Norte 1/6/2026
Francia 3-0 Suecia 30/6/2026
Bajas confirmadas de Francia y Turquía
Turquía
Turquía no registra bajas para el partido contra Francia al momento de escribir esta nota.
Francia
Les Bleus tampoco presentan bajas confirmadas. Sin embargo, Zidane dejó fuera de la convocatoria a habituales como Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Brice Samba, Malo Gusto, William Saliba y Jean-Philippe Mateta.
Historial de enfrentamientos directos entre Turquía y Francia
- Turquía: 1
- Empates: 1
- Francia: 0
- Francia 1-1 Turquía | Eliminatorias Eurocopa 2020
- Turquía 2-0 Francia | Eliminatorias Eurocopa 2020
Último antecedente: 14/10/2019 - Francia 1-1 Turquía - Fecha 8, Eliminatorias Eurocopa 2020
Probabilidades
Los modelos se inclinan por Francia. Turquía llega luego de vencer 3-2 a Estados Unidos en su último partido del Mundial, pero eso fue ya hace más de dos meses y la Nations League es otro tipo de competición. Les Bleus, por su parte, atraviesan un comienzo de ciclo que se perfila con mucha expectativa, además de la jerarquía de los nombres que forman parte de la convocatoria.
- Turquía: ronda el 46% de probabilidades de victoria. Ganó siete de sus últimos diez partidos y convirtió 20 goles durante ese período.
- Empate: aparece cerca del 7%. El cruce presenta números favorables para un partido con goles.
- Francia: alcanza el 47%. Les Bleus parten con una leve ventaja en la proyección y tendrán el estreno de Zidane como seleccionador y Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé y Michael Olise como figuras.
Predicción de la IA para Turquía vs Francia
Recomendación de Apuesta (IA): la opción con más respaldo es "Francia gana". Para buscar una alternativa, "más de 2.5 goles" es una buena posibilidad teniendo en cuenta los últimos resultados de los equipos y los nombres que integran el ataque de los dos. Eso también lleva a que "ambos equipos anotan" sea otra oportunidad.
IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT
Pronóstico SI Fútbol
Francia tiene ventaje, pero Turquía tiene futbolistas para hacerle partido en casa y viene mostrando facilidad para llegar al gol. De todas formas, les Bleus tienen más jerarquía individual y están mejor posicionados para quedarse con un partido que posiblemente tenga acción en las dos áreas.
Turquía 1-3 Francia
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María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.