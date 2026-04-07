Pronósticos de la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League: Jornada 7/4

Vuelve la Champions League y lo hace a lo grande, con los cruces de cuartos de final. Después de unas eliminatorias de octavos donde vimos muchos goles, los ocho mejores equipos de Europa se preparan para conseguir un puesto en las semifinales.

Por delante nos esperan dos semanas de máxima tensión y muchas emociones. A continuación, te contamos cómo prevé Sports Illustrated que se desarrollarán los dos primeros partidos de ida de los cuartos de final que se disputarán hoy martes.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

Real Madrid vs Bayern Múnich

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

El Clásico europeo por excelencia. Ningún otro par de equipos se ha enfrentado con más frecuencia en la Champions League que el Real Madrid y el Bayern Múnich, que se verán las caras por 29ª vez este martes.

Los dos clubes más laureados del fútbol español y alemán suman entre ambos 21 títulos europeos, y el Bayern sin duda habría tenido alguno más en su palmarés de no haberse visto obligado a enfrentarse a los blancos con tanta frecuencia durante la última década.

Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

El Madrid ha ganado cada una de las cuatro eliminatorias anteriores contra el gigante bávaro y lleva nueve partidos sin conocer la derrota frente a los alemanes. La última vez que se enfrnetaron fue en la semifinales de la temporada 2023/24 y la victoria cayó del lado madridisa, que se acabaría coronando como campeón del torneo.

Su habilidad para dar lo mejor de sí mismos en esta competición volvió a quedar patente en la ronda de octavos donde el equipo de Arbeloa se impuso con facilidad a uno de los favoritos al título, el Manchester City. Sin embargo, es posible que el Madrid tenga que dar un paso más para superar a este Bayern. El equipo de Vincent Kompany, líder de la Bundesliga, marcó este fin de semana su gol número 100 de la temporada en la liga y solo ha conocido la derrota una vez en esta competición.

Los alemanes, que acabaron segundos la fase de liga, endosaron un 10-0 a la Atalanta en la eliminatoria de octavos de final y confían en conseguir la victoria en el Santiago Bernabéu, algo que no sucede desde 2001. Lo más probable es que la eliminatoria quede abierta y se resuelva en el partido de vuelta.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Bayern Múnich

Sporting CP vs Arsenal

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Quizá esta eliminatoria parezca la menos atractiva y la más desigual de estos cuartos de final.

El Arsenal, líder de la Premier League y que acabó en primera posición la fase de liga, visita Portugal este martes. Allí se medirá al Sporting de CP, que eliminó al sorprendente Bodø/Glimt tras remontar el 3-0 del partido de ida. En la vuelta en Lisboa consiguieron empatar la eliminatoria en los 90 minutos y sellaron su pase en la prórroga.

Para los portugueses esta será su primera participación en unos cuartos de final de Champions desde 1992, mientras que para los gunners esta es la tercera edición consecutiva que alcanzan esta ronda.

Daniel Braganca of Sporting CP (L), Luis Suarez of Sporting | SOPA Images/GettyImages

Desde que se realizó el sorteo, el camino del Arsenal hacia las semifinales parecía bastante tranquilo, pero llegan a este partido después de haber perdido dos títulos: la final de la EFL Cup frente al City y la eliminación en la FA Cup a manos del Southampton.

Aún así, el equipo de Mikel Arteta sigue siendo el favorito para conquistar esta Champions League, y espera traerse un buen resultado de Lisboa.

Pronóstico: Sporting CP 1-1 Arsenal

Pronóstico ida cuartos de final: 7/04

Hora de inicio Partido Pronóstico 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Real Madrid vs Bayern Múnich 2-1 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Sporting CP vs Arsenal 1-1

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