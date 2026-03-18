Pronósticos de la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League: Jornada 18/03

La UEFA Champions League entra en su etapa más intensa. Luego de una jornada sin demasiadas remontadas, este miércoles se completan las series que definirán a los ocho mejores equipos del continente.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El resultado que más sorprendió este martes fue la eliminación del deslumbrante Bodø/Glimt a manos del Sporting CP, mientras que gigantes como el Chelsea y el Manchester City quedaron en el camino.

En ese contexto, la Premier League ya aseguró presencia con Arsenal, y aún mantiene expectativas con Tottenham Hotspur y Newcastle United.

Four places in the quarter-finals up for grabs 🙌#UCL pic.twitter.com/HPs2Pse8fK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2026

Barcelona vs. Newcastle United

Hora de inicio: 13:45 USA, 11:45 MEX, 18:45 ESP

El duelo más atractivo de la jornada enfrenta al FC Barcelona frente al Newcastle United. La ida dejó la serie completamente abierta tras el empate, con un agónico gol de Lamine Yamal desde el punto penal.

El conjunto catalán, líder en España, sabe que tiene herramientas para resolver la eliminatoria en casa, pero también es consciente de sus fragilidades. El Newcastle ya demostró que puede incomodar y llega en alza tras un triunfo reciente ante el Chelsea. Aun así, la lógica indica que el Barça debería imponerse con autoridad.

Predicción: Barcelona 3-0 Newcastle

Bayern Munich vs. Atalanta

Hora de inicio: 16:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

El panorama es completamente distinto para el Bayern Munich, que aplastó al Atalanta en la ida con un contundente 6-1. El equipo de Vincent Kompany tiene un pie y medio en cuartos, en una serie que parece definida.

Del lado italiano, el objetivo será competir mejor y cerrar la participación con una imagen más sólida. Con ajustes tácticos y regresos importantes, el Atalanta intentará equilibrar un duelo que, en la previa, tiene poco margen para la sorpresa.

Predicción: Bayern Munich 3-1 Atalanta

Liverpool vs. Galatasaray

Hora de inicio: 16:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Toda la tensión se traslada a Inglaterra, donde el Liverpool buscará revertir la serie ante el Galatasaray tras caer 1-0 en la ida. El equipo de Arne Slot no mostró su mejor versión en Estambul, pero la diferencia mínima deja la historia abierta.

Anfield suele ser un factor determinante en este tipo de noches, y el flojo rendimiento del Galatasaray como visitante alimenta la ilusión local. Para los Reds, será clave imponer ritmo desde el inicio y evitar que el partido se les complique.

Predicción: Liverpool 2-1 Galatasaray

Liverpool players train ahead of Galatasaray match | Anadolu/GettyImages

Tottenham Hotspur vs. Atlético Madrid

Hora de incio: 16:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

El desafío más complejo lo tiene el Tottenham Hotspur frente al Atlético Madrid. El 5-2 sufrido en la ida, marcado por errores defensivos y un arranque caótico, dejó a los ingleses al borde de la eliminación.

El equipo de Diego Simeone supo golpear en los momentos justos y llega con una ventaja amplia. Sin embargo, la irregularidad como visitante y el carácter impredecible de la Champions abren una mínima puerta para el milagro.

Predicción: Tottenham 1-3 Atlético de Madrid

Predicciones de la jornada 18/03

Hora de incio Partido Predicción 13:45 USA

11:45 MEX

18:45 ESP Barcelona vs Newcastle 3-0 16:00 USA

14:00 MEX

21:00 ESP Bayern Munich vs Atalanta 3-1 16:00 USA

14:00 MEX

21:00 ESP Liverpool vs Galatasaray 2-1 16:00 USA

14:00 MEX

21:00 ESP Tottenham vs Atlético Madrid 1-3

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE