PSG vs Atalanta: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la Jornada 1 de la Champions League
Está por comenzar una nueva temporada en la UEFA Champions League y es así que en esta Jornada 1 el París Saint Germain recibe en el Parc de Princes al Atalanta en el arranque de la defensa del título, encuentro que tendrá cita este miércoles 17 de septiembre en punto de las 15:00 horas de la Costa Este de Estados Unidos y a las 13:00 horas del Centro de México.
Estas escuadras ya se habían visto las caras en el pasado, justamente en un encuentro de UCL. Fueron los Cuartos de Final en el 2020 cuando los italianos recibieron en Lisboa a los franceses, ahí cayeron dos goles por uno gracias a dos tantos en el agregado de Marquinhos y Maxim Choupo-Moting.
Ambos equipos llegan con situaciones diferentes, el PSG acostumbrado a estar en zona alta de la clasificación general de la Ligue 1, mientras que La Dea marcha en zona media baja con un arranque de temporada 2025-26 no muy favorable en la Serie A.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Atalanta?
- Ciudad: París
- Estadio: Parc de Princes
- Fecha: 17 de septiembre
- Horario: 15:00hs (Costa Este de Estados Unidos) y 13:00hs (México)
¿Dónde se podrá ver el PSG vs Atalanta en TV y streaming online?
México: Sin transmisión por TV
Estados Unidos: DAZN USA
Streaming: Amazon Prime, Paramount + y Caliente TV
Últimos 5 partidos de PSG
Rival
Resultado
Competición
Lens
Ligue 1
Toulouse
3-6 V
Ligue 1
Angers
1-0 V
Ligue 1
Nantes
0-1 V
Ligue 1
Tottenham
2-2 (4-3 p) V
Supercopa UEFA
Últimos 5 partidos de Atalanta
Rival
Resultado
Competición
Lecce
Serie A
Parma
1-1 E
Serie A
Pisa
1-1 E
Serie A
Juventus
1-2 D
Amistoso
Köln
4-0 D
Amistoso
Últimas noticias de PSG
El PSG lo tenía todo listo para ir a por Rodrygo. Sin embargo, para que acometiera su fichaje, antes debía marcharse Barcola del conjunto parisino. El delantero sonó mucho para el Bayern y Manchester City. Finalmente, se quedó en París y los dirigentes del club galo pararon toda la maquinaria para ir a por Rodrygo, según informó Fabrizio Romano.
Posibles alineaciones de PSG vs Atalanta
PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruíz; Désiré Doué, Bradley Barcola y Ousmane Dembelé.
Cruz Azul: Marco Carnesecchi; Raoul Bellanova, Giorgio Scalvini, Isak Hien, Berat Djimsiti, Nicola Zelewski; Mario Pasalic, Marten de Roon, Charle De Ketelaere, Daniel Maldini; Gianluca Scamacca.
Pronóstico SI
PSG 2-0 Atalanta
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.