PSG vs Atalanta: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la Jornada 1 de la Champions League

Está por comenzar una nueva temporada en la UEFA Champions League y es así que en esta Jornada 1 el París Saint Germain recibe en el Parc de Princes al Atalanta en el arranque de la defensa del título, encuentro que tendrá cita este miércoles 17 de septiembre en punto de las 15:00 horas de la Costa Este de Estados Unidos y a las 13:00 horas del Centro de México.

Estas escuadras ya se habían visto las caras en el pasado, justamente en un encuentro de UCL. Fueron los Cuartos de Final en el 2020 cuando los italianos recibieron en Lisboa a los franceses, ahí cayeron dos goles por uno gracias a dos tantos en el agregado de Marquinhos y Maxim Choupo-Moting.

Ambos equipos llegan con situaciones diferentes, el PSG acostumbrado a estar en zona alta de la clasificación general de la Ligue 1, mientras que La Dea marcha en zona media baja con un arranque de temporada 2025-26 no muy favorable en la Serie A.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Atalanta?

Ciudad: París

Estadio: Parc de Princes

Fecha: 17 de septiembre

Horario: 15:00hs (Costa Este de Estados Unidos) y 13:00hs (México)

¿Dónde se podrá ver el PSG vs Atalanta en TV y streaming online?

México: Sin transmisión por TV

Estados Unidos: DAZN USA

Streaming: Amazon Prime, Paramount + y Caliente TV

Últimos 5 partidos de PSG

Rival Resultado Competición Lens Ligue 1 Toulouse 3-6 V Ligue 1 Angers 1-0 V Ligue 1 Nantes 0-1 V Ligue 1 Tottenham 2-2 (4-3 p) V Supercopa UEFA

Últimos 5 partidos de Atalanta

Rival Resultado Competición Lecce Serie A Parma 1-1 E Serie A Pisa 1-1 E Serie A Juventus 1-2 D Amistoso Köln 4-0 D Amistoso

Últimas noticias de PSG

El PSG lo tenía todo listo para ir a por Rodrygo. Sin embargo, para que acometiera su fichaje, antes debía marcharse Barcola del conjunto parisino. El delantero sonó mucho para el Bayern y Manchester City. Finalmente, se quedó en París y los dirigentes del club galo pararon toda la maquinaria para ir a por Rodrygo, según informó Fabrizio Romano.

Posibles alineaciones de PSG vs Atalanta

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruíz; Désiré Doué, Bradley Barcola y Ousmane Dembelé.

Cruz Azul: Marco Carnesecchi; Raoul Bellanova, Giorgio Scalvini, Isak Hien, Berat Djimsiti, Nicola Zelewski; Mario Pasalic, Marten de Roon, Charle De Ketelaere, Daniel Maldini; Gianluca Scamacca.

Pronóstico SI

PSG 2-0 Atalanta