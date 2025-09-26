La sexta jornada de la Ligue 1 presenta un choque interesante entre el Paris Saint-Germain y el Auxerre, dos equipos que llegan con necesidades distintas. El conjunto parisino quiere olvidar cuanto antes su tropiezo en el clásico ante el Olympique de Marsella, que frenó su racha triunfal, mientras que el Auxerre encara este compromiso con la moral alta tras cortar una serie de tres derrotas consecutivas con un triunfo en la última fecha.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega PSG vs Auxerre?

Ciudad: París, Francia

Fecha: sábado 27 de septiembre

Horario: 15:00hs (US), 16:00hs (MX) 21:00hs (ESP), 16:00hs (ARG),

Estadio: Parc des Princes

¿Cómo se podrá ver el PSG vs Auxerre en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming online Estados Unidos fuboTV, beIN Sports fuboTV, beIN Sports México Caliente TV Caliente TV España - -

Últimos 5 partidos del PSG

Rival Resultado Competición Ol. Marsella 1-0 V Ligue 1 Atalanta 4-0 V Champions Lens 2-0 V Ligue 1 Toulouse 3-6 V Ligue 1 Angers 1-0 V Ligue 1

Últimos 5 partidos del Auxerre

Rival Resultado Competición Toulouse 1-0 V Ligue 1 Monaco 1-2 D Ligue 1 Nantes 1-0 D Ligue 1 Niza 3-1 D Ligue 1 Lorient 1-0 V Ligue 1

Últimas noticias del PSG

Olympique de Marseille v Paris Saint-Germain - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

El equipo de Luis Enrique afronta el encuentro con la obligación de recuperar sensaciones y demostrar que la derrota en el Vélodrome fue solo un accidente. Con Dembélé en gran estado de forma y Doue como referente ofensivo, los parisinos buscarán imponer su pegada y dominar el juego desde la posesión, apoyados en la solidez de Chevalier y el control en el mediocampo.

Últimas noticias del Auxerre

FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-TOULOUSE | ARNAUD FINISTRE/GettyImages

El Auxerre llega con aire renovado tras sumar una victoria balsámica en la jornada pasada. Su objetivo será resistir el empuje ofensivo del PSG, aprovechar las transiciones rápidas y tratar de sorprender en el Parc des Princes. Con menos presión que su rival, los de Bourgogne esperan dar la campanada frente al vigente campeón de la Champions.

Posibles alineaciones

PSG: Chevalier, Marquinhos, Zabarnyi, Pacho, Vitinha, Zaire Emery, Fabián, Nuno Mendes, Hakimi, Gonçalo Ramos y Kvaratskhelia.

Auxerre: Donovan, Senaya, Siwe, Sierralta, Mensah, Oppegard, Sinayoko, Owusu, Danois, Namaso y Mara

Pronóstico SI

El PSG parte como claro favorito y tiene la oportunidad de reaccionar en casa. El Auxerre intentará complicar el partido con orden y contraataques, pero todo apunta a una victoria parisina por diferencia de dos goles.

