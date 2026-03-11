PSG vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones

Mucho se habla en Europa del duelo que protagonizan cada temporada el Real Madrid y el Manchester City en la Champions League. Ese cruce se instaló como uno de los grandes clásicos modernos del torneo por la cantidad de enfrentamientos y eliminatorias decisivas que protagonizaron en los últimos años. Sin embargo, en estos octavos de final aparece otro choque que, aunque con menos historia, empieza a reunir ingredientes similares.

El duelo entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea reúne a dos proyectos que llevan más de una década intentando dominar el fútbol europeo. Planteles repletos de talento y ambición, y grandes inversiones hicieron que ambos clubes pasaran de ser aspirantes a convertirse en protagonistas del máximo torneo continental.

Además, el antecedente más cercano le agrega un condimento especial a la serie. En 2025 se enfrentaron en la final del Mundial de Clubes y el equipo inglés se impuso sin mayores problemas por 3-0. Ese resultado dejó una revancha pendiente para el conjunto parisino y elevó la expectativa para una eliminatoria que promete intensidad desde el primer minuto en el Parque de los Príncipes.

Pronóstico SI Fútbol

El PSG parte con una ligera ventaja para el partido de ida. Más allá de su reciente derrota en la Ligue 1, el equipo de Luis Enrique suele hacerse fuerte en el Parque de los Príncipes y mantiene un ataque capaz de generar peligro constante. Con futbolistas como Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Désiré Doué, los parisinos tienen recursos suficientes para marcar diferencias en su estadio.

El Chelsea llega con confianza y un plantel muy competitivo, pero el desgaste físico de sus últimos partidos y la presión del ambiente en París podrían pesar en este primer duelo de la eliminatoria. Todo apunta a un encuentro abierto y con ocasiones para ambos, aunque el favoritismo local hace pensar en una victoria ajustada del PSG dejando la serie abierta para la vuelta en Londres.

PSG 2-1 Chelsea

¿A qué hora se juega el PSG vs Chelsea?

Ciudad : París, Francia

: París, Francia Estadio : Parque de los Príncipes

: Parque de los Príncipes Fecha : miércoles 11 de marzo

: miércoles 11 de marzo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Alejandro Hernández (ESP)

Historial de enfrentamientos directos entre el PSG y el Chelsea (últimos cinco partidos)

PSG : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Chelsea: 2

Último partido entre ambos: 13/7/2025 - Chelsea 3-0 PSG - Final, Mundial de Clubes

Últimos 5 partidos

PSG Chelsea PSG 1-3 Monaco 6/3/2026 Wrexham 2-4 Chelsea 7/2/2026 Le Havre 0-1 PSG 28/2/2026 Aston Villa 1-4 Chelsea 4/3/2026 PSG 3-0 Metz 21/2/2026 Arsenal 2-1 Chelsea 1/3/2026 Mónaco 2-3 PSG 17/2/2026 Chelsea 1-1 Burnley 21/2/2026 Rennes 3-1 PSG 13/2/2026 Hull City 0-4 Chelsea 13/2/2026

¿Cómo ver el PSG vs Chelsea por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, DAZN USA México Max México España Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Últimas noticias del PSG

El equipo dirigido por Luis Enrique llega al cruce con algunas dudas después de su último tropiezo en la liga francesa. La derrota por 3-1 ante el Mónaco encendió críticas en el entorno del club y reavivó el debate sobre el nivel actual del vigente campeón de Europa.

Uno de los más duros fue el exfutbolista y campeón del mundo Christophe Dugarry, quien cuestionó públicamente el rendimiento del equipo. El exdelantero aseguró que el PSG perdió la intensidad y la claridad que había mostrado durante buena parte de la temporada.

A pesar de esas críticas, el plantel intentó enfocarse en el partido de la Champions con una preparación específica en el entrenamiento previo. El cuerpo técnico organizó una intensa sesión de definición con el objetivo de mejorar la eficacia ofensiva, uno de los aspectos que más preocupa tras los últimos resultados.

🎙️ Luis Enrique: "El apoyo de nuestros hinchas es vital para nosotros"



La conferencia de nuestro entrenador antes del duelo frente al Chelsea.



🔗 https://t.co/bNWhb4Gp8V pic.twitter.com/IZUq0f3z5D — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 10, 2026

El conjunto parisino también llega con una carga importante de partidos y algunas bajas por lesión que afectaron la continuidad del equipo. El calendario cargado de la temporada provocó varias ausencias y obligó a Luis Enrique a ajustar la rotación del plantel antes de este nuevo desafío europeo. Ni Joao Neves ni Fabián Ruiz estarán disponibles para el encuentro, dos bajas sensibles en la estructura del equipo que obligarán a reorganizar la mitad de la cancha.

Posible alineación del PSG contra el Chelsea (4-3-3): Matvey Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi; João Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia.

Últimas noticias del Chelsea

El equipo londinense afronta la serie con un presente competitivo en Europa. El conjunto dirigido por Liam Rosenior avanzó directamente a los octavos de final luego de completar una sólida fase de liga en la Champions.

En la Premier League el rendimiento también fue (mayormente) positivo en las últimas semanas y vienen de una sólida victoria en la FA Cup ante el Wrexham. El equipo encontró un equilibrio interesante en el mediocampo con el ecuatoriano Moisés Caicedo y el argentino Enzo Fernández.

La principal duda en la previa del viaje a París gira en torno a la recuperación de algunas piezas ofensivas. Estevao todavía arrastra molestias musculares y su presencia para este encuentro se mantiene en evaluación.

Más allá de esas incógnitas, el Chelsea llega con confianza por su buen momento competitivo y por el recuerdo de la final del Mundial de Clubes. Aquel triunfo ante el PSG alimenta la ilusión del conjunto inglés de dar otro golpe fuerte en Europa.

Posible alineación del Chelsea contra el PSG (4-2-3-1): Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Marc Cucurella; Reece James, Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro

