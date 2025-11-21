PSG vs Le Havre: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Ligue 1 de Francia regresa tras la Fecha FIFA con un duelo en el Parc des Princes. El París Saint-Germain, actual líder de la competencia, recibe al Le Havre con el objetivo de mantener su ventaja sobre sus perseguidores, mientras que la visita intentará sumar para alejarse definitivamente de la zona baja.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Le Havre?

Ciudad : París, Francia

: París, Francia Fecha : sábado 22 de noviembre

: sábado 22 de noviembre Horario : 16:05 (hora de EE.UU.), 14:05 horas (México), 21:05 horas (España)

: 16:05 (hora de EE.UU.), 14:05 horas (México), 21:05 horas (España) Estadio: Parc des Princes

¿Cómo se podrá ver el PSG vs Le Havre en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos beIN SPORTS beIN SPORTS CONNECT, Fubo México FOX ONE Caliente España TV5Monde Europe TV5Monde Europe

Últimos cinco partidos del PSG

Rival Resultado Competición Lyon 3-2 V Ligue 1 Bayern Múnich 1-2 D UEFA Champions League Lorient 1-1 E Ligue 1 Stade Brestois 3-0 V Ligue 1 Leverkusen 7-2 V UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Le Havre

Rival Resultado Competición Nantes 1-1 E Ligue 1 Toulouse 0-0 E Ligue 1 Auxerre 1-0 V Ligue 1 Marsella 2-6 D Ligue 1 Rennes 2-2 E Ligue 1

Últimas noticias del PSG

El equipo dirigido por Luis Enrique llega a este duelo defendiendo el liderato de la Ligue 1 con 27 puntos, apenas dos por encima de sus escoltas, Marsella y Lens.

Antes del parón internacional, lograron una importante victoria por 3-2 sobre el Lyon, recuperándose de la derrota europea ante el Bayern. El conjunto parisino buscará aprovechar su localía para no ceder terreno en la punta.

Últimas noticias del Le Havre

Le Havre, dirigido por Didier Digard, se ubica en la posición 12 de la tabla con 14 puntos. El equipo ha mostrado cierta solidez defensiva recientemente, sumando puntos en cuatro de sus últimos cinco partidos de liga, incluyendo un empate 1-1 ante Nantes y una victoria 1-0 ante Auxerre.

Viajan a París con la intención de dar la sorpresa y escalar posiciones que, en el mejor de los casos, los podría llevar a los primeros 10 lugares.

Posibles alineaciones

PSG

Portero : Lucas Chevalier

: Lucas Chevalier Defensas : Warren Zaïre-Emery, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Beraldo

: Warren Zaïre-Emery, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Beraldo Centrocampistas : Vitinha, Joao Neves, Felipe Peña

: Vitinha, Joao Neves, Felipe Peña Delanteros: Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu, Kang-In Lee.

Le Havre

Portero : Mory Diaw

: Mory Diaw Defensas : Loïc Nego, Arouna Sangante, Gautier Lloris, Yoann Zouaoui

: Loïc Nego, Arouna Sangante, Gautier Lloris, Yoann Zouaoui Centrocampistas : Abdoulaye Touré, Rassoul N'Diaye, Yassine Kechta, Abdoulaye Seko

: Abdoulaye Touré, Rassoul N'Diaye, Yassine Kechta, Abdoulaye Seko Delanteros: Felix Mambimbi, Issa Soumare.

Pronóstico SI

El PSG es el gran favorito para llevarse los tres puntos. Juegan en casa, son líderes y tienen una plantilla muy superior. Le Havre intentará resistir, pero su defensa ha mostrado vulnerabilidades ante equipos con ataques potentes (como el 2-6 ante Marsella). Se espera una victoria cómoda para los locales.

PSG 3-0 Le Havre

