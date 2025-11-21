PSG vs Le Havre: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Ligue 1 de Francia regresa tras la Fecha FIFA con un duelo en el Parc des Princes. El París Saint-Germain, actual líder de la competencia, recibe al Le Havre con el objetivo de mantener su ventaja sobre sus perseguidores, mientras que la visita intentará sumar para alejarse definitivamente de la zona baja.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Le Havre?
- Ciudad: París, Francia
- Fecha: sábado 22 de noviembre
- Horario: 16:05 (hora de EE.UU.), 14:05 horas (México), 21:05 horas (España)
- Estadio: Parc des Princes
¿Cómo se podrá ver el PSG vs Le Havre en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
beIN SPORTS
beIN SPORTS CONNECT, Fubo
México
FOX ONE
Caliente
España
TV5Monde Europe
TV5Monde Europe
Últimos cinco partidos del PSG
Rival
Resultado
Competición
Lyon
3-2 V
Ligue 1
Bayern Múnich
1-2 D
UEFA Champions League
Lorient
1-1 E
Ligue 1
Stade Brestois
3-0 V
Ligue 1
Leverkusen
7-2 V
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del Le Havre
Rival
Resultado
Competición
Nantes
1-1 E
Ligue 1
Toulouse
0-0 E
Ligue 1
Auxerre
1-0 V
Ligue 1
Marsella
2-6 D
Ligue 1
Rennes
2-2 E
Ligue 1
Últimas noticias del PSG
El equipo dirigido por Luis Enrique llega a este duelo defendiendo el liderato de la Ligue 1 con 27 puntos, apenas dos por encima de sus escoltas, Marsella y Lens.
Antes del parón internacional, lograron una importante victoria por 3-2 sobre el Lyon, recuperándose de la derrota europea ante el Bayern. El conjunto parisino buscará aprovechar su localía para no ceder terreno en la punta.
Últimas noticias del Le Havre
Le Havre, dirigido por Didier Digard, se ubica en la posición 12 de la tabla con 14 puntos. El equipo ha mostrado cierta solidez defensiva recientemente, sumando puntos en cuatro de sus últimos cinco partidos de liga, incluyendo un empate 1-1 ante Nantes y una victoria 1-0 ante Auxerre.
Viajan a París con la intención de dar la sorpresa y escalar posiciones que, en el mejor de los casos, los podría llevar a los primeros 10 lugares.
Posibles alineaciones
PSG
- Portero: Lucas Chevalier
- Defensas: Warren Zaïre-Emery, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Beraldo
- Centrocampistas: Vitinha, Joao Neves, Felipe Peña
- Delanteros: Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu, Kang-In Lee.
Le Havre
- Portero: Mory Diaw
- Defensas: Loïc Nego, Arouna Sangante, Gautier Lloris, Yoann Zouaoui
- Centrocampistas: Abdoulaye Touré, Rassoul N'Diaye, Yassine Kechta, Abdoulaye Seko
- Delanteros: Felix Mambimbi, Issa Soumare.
Pronóstico SI
El PSG es el gran favorito para llevarse los tres puntos. Juegan en casa, son líderes y tienen una plantilla muy superior. Le Havre intentará resistir, pero su defensa ha mostrado vulnerabilidades ante equipos con ataques potentes (como el 2-6 ante Marsella). Se espera una victoria cómoda para los locales.
PSG 3-0 Le Havre
MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.