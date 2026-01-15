PSG vs Lille: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Paris Saint-Germain se enfrenta al Lille este viernes en uno de los duelos más atractivos de la jornada 18 de la Ligue 1. El Parque de los Príncipes será el escenario de un choque clave en la pelea por el campeonato, con dos equipos que llegan con objetivos distintos pero con mucho en juego en este tramo de la temporada.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Lille?

Ciudad: París

Fecha: viernes 16 de enero

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Parc des Princes

¿Cómo se podrá ver el PSG vs Lille en TV y streaming online?

País Canal de TV Transmisión online Estados Unidos ESPN deportes ESPN México Sky Sports Sky HD España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos

PSG Lille PSG 0-1 Paris FC (12/01/26) Lille 1-2 Lyon (11/01/26) PSG 2(4)-2(1) Olympique de Marsella (08/01/26 Lille 0-2 Rennes (03/01/26) PSG 2-1 Paris FC (04/01/26) Lusitanos 0-1 Lille (20/12/25) Fontenay 0-4 PSG (20/12/25) Auxerre 3-4 Lille (14/12/25) PSG 1(2)-1(1) Flamengo (17/12/25) Young Boys 1-0 Lille (11/12/25)

Últimas noticias del PSG

Paris Saint-Germain v Paris FC - French Cup 2025/2026 | Franco Arland/GettyImages

El PSG llega al encuentro tras una derrota inesperada ante el Paris FC, un tropiezo que ha generado dudas puntuales pero que no altera su condición de principal favorito al título. El conjunto dirigido por Luis Enrique sigue liderando la Ligue 1 con margen suficiente y cuenta con una plantilla superior al resto, tanto en calidad individual como en profundidad. Pese al último revés, en París confían en reaccionar rápidamente y reforzar su candidatura al campeonato.

El club se está encontrando con dificultades para renovar a la gran estrella del equipo y ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé. El jugador habría pedido cobrar el doble del salario que percibe actualmente para firmar un nuevo contrato, mientras que la oferta del PSG sería de 30 millones de euros, según Foot Mercato.

Últimas noticias del Lille

FBL-FRA-CUP-LILLE-LYON | FRANCOIS LO PRESTI/GettyImages

El Lille, por su parte, afronta el partido como una oportunidad de oro. Si logra asaltar el Parque de los Príncipes, se colocaría a solo cuatro puntos del PSG, reduciendo de forma notable la ventaja del líder y debilitando su posición como favorito claro al título. Una victoria supondría un golpe anímico importante y metería de lleno al Lille en la lucha por la parte más alta de la clasificación.

Posibles alineaciones

PSG: Chevalier, Zaire Emery, Zabarnyi, Beraldo, Pacho, Vitinha, Mayulu, Fabián, Kvaratskhelia, Barcola y Gonçalo Ramos

Lille: Bodart, Meunier, Ngoy, Bentaleb, Perraud, André, Bouaddi, Haraldsson, Correia, Fernández y Giroud

Pronóstico SI

Se espera un partido intenso y equilibrado, pero el PSG, empujado por su público y obligado a reaccionar tras la última derrota, parte con ligera ventaja. Un triunfo local o un empate con goles parecen los escenarios más probables

PSG 2-1 Lille

