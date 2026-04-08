PSG vs Liverpool: previa, predicciones y alineaciones

El PSG de Luis Enrique vuelve a escena en la UEFA Champions League con un duelo de altísimo voltaje ante el Liverpool. Este miércoles 8 de abril, el campeón defensor del título se medira con el campeón vigente de la Premier League en el partido de ida de los cuartos de final en el Parque de los Príncipes.

No se trata de un un cruce más. Será la revancha del duelo de octavos de final de la edición anterior, donde un favorito Liverpool cayó en los penales en Anfield luego de imponerse en la ida. Aquel triunfo fue un punto de inflexión para el PSG, que creció en confianza y acabó consagrándose ante Inter en la final de Budapest.

A continuación, toda la información para vivir a pleno este gran partido de ida.

Pronóstico SI Fútbol

Por el contexto en el que llega cada uno y la localía del PSG, imaginamos un trámite en el que el equipo de Luis Enrique tome la iniciativa desde el arranque. Los parisinos llegan con mucha confianza, con variantes ofensivas y una dinámica mucho más sólida, por lo que es probable que busque instalarse en campo del Liverpool. Si logra imponer su ritmo, puede hacer mucho daño ante un rival que viene mostrando fragilidad defensiva.

Del otro lado, los de Arne Slot intentarán competir desde la intensidad, pero su irregularidad reciente y los problemas para sostener los partidos fuera de casa pueden pesar. Aun así, tiene herramientas para lastimar, especialmente si encuentra espacios para correr o si el partido se rompe. Habrá llegadas en ambos arcos, pero la solidez del PSG se hará sentir.

Pronóstico: PSG 3-1 Liverpool

¿A qué hora se juega el PSG vs Liverpool?

Ciudad : París, Francia

: París, Francia Estadio : Parque de los Príncipes

: Parque de los Príncipes Fecha : miércoles 8 de abril

: miércoles 8 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: José María Sánchez Martínez (España)

José María Sánchez Martínez (España) VAR: Carlos del Cerro Grande (España)

Historial de enfrentamientos directos entre el PSG vs Liverpool

Partidos jugados: 6

6 PSG : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Liverpool: 3

Último partido entre ambos: 11/03/2025 - Liverpool 0-PSG 1 (Champions League 24/25, Octavos de final, vuelta)

Liverpool FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second Leg | Jean Catuffe/GettyImages

Últimos 5 partidos

PSG Liverpool PSG 3-1 Toulouse 03/04/26 Manchester City 4-0 Liverpool 04/04/26 Niza 0-4 PSG 21/03/26 Brighton 2-1 Liverpool 21/03/26 Chelsea 0-3 PSG 17/03/26 Liverpool 4-0 Galatasaray 18/03/26 PSG 5-2 Chelsea 11/03/26 Liverpool 1-1 Tottenham 15/3/2026 PSG 1-3 Mónaco 06/03/26 Galatasaray 1-0 Liverpool 10/3/2026

¿Cómo ver el PSG vs Liverpool por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, ViX México FOX Mexico, FOX One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

Últimas noticias del PSG

El dueño de casa llega con algunas ausencias importantes en ataque. Bradley Barcola quedó descartado por un esguince de tobillo, mientras que Fabián Ruiz sigue fuera por una lesión en la rodilla que lo tiene al margen desde hace varias semanas. A ellos se suma la baja del joven Quentin Ndjantou, también afectado físicamente.

Más allá de eso, Luis Enrique recupera piezas clave para este compromiso. Vitinha, João Neves y Nuno Mendes volverían al once tras no haber sido titulares en el último partido, y el capitán Marquinhos también está listo para liderar la defensa. Además, Senny Mayulu ya se entrena con normalidad tras una molestia muscular y estaría en el banco de suplentes.

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Steve Bardens - AMA/GettyImages

La probable alineación del PSG contra el Liverpool (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Últimas noticias del Liverpool

Mohamed Salah, Federico Chiesa y Jeremie Frimpong ya están de regreso tras sus respectivas molestias físicas y estarán disponibles para el partido. Alexander Isak, ya entrenándose junto al resto de sus compañeros, podría ocupar un lugar entre los suplentes.

Las malas noticias pasan por la ausencia de Alisson Becker, quien podría perderse lo que queda de la temporada, mientras que Conor Bradley, Giovanni Leoni y Wataru Endo están descartados por lesiones de larga data. En este escenario, Giorgi Mamardashvili seguiría en el arco y Alexis Mac Allister tiene buenas chances de volver al once titular en el mediocampo tras ingresar en el segundo tiempo ante el City.

Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final | James Gill - Danehouse/GettyImages

La probable alineación del Liverpool contra el PSG (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Szoboszlai; Ekitike.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE