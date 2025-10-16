PSG vs Strasbourg: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Tras el parón de la Fecha FIFA ha llegado el momento de volver a la actividad en las mejores ligas del planeta y la Ligue 1 no es la excepción. Es por eso que el París Saint Germain recibirá al Strasbourg en el Parque de los Príncipes este viernes 17 de octubre como parte de la Jornada 8.

Ambas escuadras marchan con historiales por demás parejos, los dirigidos por Luis Enrique van como líderes en solitario con cinco triunfos, un empate y una derrota, mientras que la oncena de Liam Rosenior, también tiene cinco victorias, pero con dos descalabros en la bolsa.

El nivel del Racing ha ido en franco crecimiento en el futbol francés, a tal grado que la última ocasión en la que estos se vieron la cara, se llevaron los tres puntos como locales. Dicho encuentro terminó dos goles por uno gracias a un autogol de Lucas Hernández y otro tanto de Félix Lemaréchal para el Strasbourg, mientras que para los parisinos marcó Bradley Barcola.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Strasbourg?

Ciudad: París, Francia

Fecha: viernes 17 de octubre

Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)

Estadio: Parc de Princes

¿Cómo se podrá ver el PSG vs Strasbourg en TV y streaming online?

País Canal Streaming online Estados Unidos BeIN Sports BeIN Sports Connect y fuboTV México Sin transmisión por TV Caliente TV España Sin transmisión por TV Ligue1 Pass

Últimos cinco partidos del PSG

Rival Resultado Competición Lille 1-1 E Ligue 1 Barcelona 1-2 V Champions League Auxerre 2-0 V Ligue 1 Marsella 1-0 D Ligue 1 Atalanta 4-0 V Champions League

Últimos cinco partidos del Strasbourg

Rival Resultado Competición Angers 5-0 V Ligue 1 Slovan Bratislava 1-2 V Conference League Marsella 1-2 D Ligue 1 París FC 2-3 V Ligue 1 Le Havre 1-0 V Ligue 1

Últimas noticias del PSG

En los últimos días ha surgido un rumor sobre la posible salida de Lamine Yamal del Futbol Club Barcelona rumbo al París Saint Germain, ya que los franceses son conocidos por salir con furia al mercado y pagar millones por grandes figuras. Ningún jugador es completamente inalcanzable para la abultada billtera de los dueños del club, así que aunque esto es lejano, podría no ser nada descabellado.

Últimas noticias del Strasbourg

BlueCo, el consorcio liderado por Todd Boehlyque tomó el control del Chelsea en 2022 y un año más tarde adquirió al Strasbourg, comenzando ahí una carrera rumbo a conquistar el futbol francés. La pasada jornada derrotaron cinco por cero al Angers y marchan terceros de la clasificación, razón por la que soñar con ese título parece no tan lejana.

RC Strasbourg Alsace v Angers SCO - Ligue 1 McDonald's 2024/2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Posibles alineaciones

PSG

Portero: Lucas Chevalier

Defensas: Warren Zaire-Emery, Lucas Beraldo, Willian Pacho, Lucas Hernández

Centrocampistas: Ibrahim Mbaye, Kang-In Lee, Senny Mayulu, Bradley Barcola

Delanteros: Quentin Ndjantou, Goncalo Ramos

Strasbourg

Portero: Mike Penders

Defensas: Abdoul Outtara, Guéla Doué, Lucas Hogsberg, Ismael Doukouré, Diego Moreira

Centrocampistas: Valentín Barco, Samir El Mourabet, Martial Godo, Félix Lemaréchal

Delanteros: Joaquín Panichelli

Pronóstico SI

Conociendo lo dominantes que son los parisinos en la Ligue 1, pero también a sabiendas del buen camino que tienen los blanquiazules, podríamos ver un partido apretado que se decida por la mínima en favor de los campeones.

PSG 1-0 Strasbourg

Más noticias sobre fútbol europeo