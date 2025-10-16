PSG vs Strasbourg: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Tras el parón de la Fecha FIFA ha llegado el momento de volver a la actividad en las mejores ligas del planeta y la Ligue 1 no es la excepción. Es por eso que el París Saint Germain recibirá al Strasbourg en el Parque de los Príncipes este viernes 17 de octubre como parte de la Jornada 8.
Ambas escuadras marchan con historiales por demás parejos, los dirigidos por Luis Enrique van como líderes en solitario con cinco triunfos, un empate y una derrota, mientras que la oncena de Liam Rosenior, también tiene cinco victorias, pero con dos descalabros en la bolsa.
El nivel del Racing ha ido en franco crecimiento en el futbol francés, a tal grado que la última ocasión en la que estos se vieron la cara, se llevaron los tres puntos como locales. Dicho encuentro terminó dos goles por uno gracias a un autogol de Lucas Hernández y otro tanto de Félix Lemaréchal para el Strasbourg, mientras que para los parisinos marcó Bradley Barcola.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Strasbourg?
Ciudad: París, Francia
Fecha: viernes 17 de octubre
Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
Estadio: Parc de Princes
¿Cómo se podrá ver el PSG vs Strasbourg en TV y streaming online?
País
Canal
Streaming online
Estados Unidos
BeIN Sports
BeIN Sports Connect y fuboTV
México
Sin transmisión por TV
Caliente TV
España
Sin transmisión por TV
Ligue1 Pass
Últimos cinco partidos del PSG
Rival
Resultado
Competición
Lille
1-1 E
Ligue 1
Barcelona
1-2 V
Champions League
Auxerre
2-0 V
Ligue 1
Marsella
1-0 D
Ligue 1
Atalanta
4-0 V
Champions League
Últimos cinco partidos del Strasbourg
Rival
Resultado
Competición
Angers
5-0 V
Ligue 1
Slovan Bratislava
1-2 V
Conference League
Marsella
1-2 D
Ligue 1
París FC
2-3 V
Ligue 1
Le Havre
1-0 V
Ligue 1
Últimas noticias del PSG
En los últimos días ha surgido un rumor sobre la posible salida de Lamine Yamal del Futbol Club Barcelona rumbo al París Saint Germain, ya que los franceses son conocidos por salir con furia al mercado y pagar millones por grandes figuras. Ningún jugador es completamente inalcanzable para la abultada billtera de los dueños del club, así que aunque esto es lejano, podría no ser nada descabellado.
Últimas noticias del Strasbourg
BlueCo, el consorcio liderado por Todd Boehlyque tomó el control del Chelsea en 2022 y un año más tarde adquirió al Strasbourg, comenzando ahí una carrera rumbo a conquistar el futbol francés. La pasada jornada derrotaron cinco por cero al Angers y marchan terceros de la clasificación, razón por la que soñar con ese título parece no tan lejana.
Posibles alineaciones
PSG
Portero: Lucas Chevalier
Defensas: Warren Zaire-Emery, Lucas Beraldo, Willian Pacho, Lucas Hernández
Centrocampistas: Ibrahim Mbaye, Kang-In Lee, Senny Mayulu, Bradley Barcola
Delanteros: Quentin Ndjantou, Goncalo Ramos
Strasbourg
Portero: Mike Penders
Defensas: Abdoul Outtara, Guéla Doué, Lucas Hogsberg, Ismael Doukouré, Diego Moreira
Centrocampistas: Valentín Barco, Samir El Mourabet, Martial Godo, Félix Lemaréchal
Delanteros: Joaquín Panichelli
Pronóstico SI
Conociendo lo dominantes que son los parisinos en la Ligue 1, pero también a sabiendas del buen camino que tienen los blanquiazules, podríamos ver un partido apretado que se decida por la mínima en favor de los campeones.
PSG 1-0 Strasbourg
