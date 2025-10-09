La posible alineación del PSG si fichasen a Lamine Yamal

El PSG es conocido por salir con furia al mercado y pagar millones por grandes figuras. Ningún jugador es completamente inalcanzable para la abultada billtera de los dueños del club.



En los últimos días circuló un rumor en X de que los actuales campeones de la Champions League podrían ir a buscar a Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, con una oferta récord.

Sabemos que es una versión lejana y que probablemente no se concrete. Pero de todos modos quisimos imaginar cómo quedaría conformado el once del equipo francés si se concretase.

La posible alineación del PSG con el fichaje de Lamine Yamal

POR: LUCAS CHEVALIER – No es solo un portero clásico que espera el balón: participa activamente con los pies, integrándose al juego de construcción del equipo. Ha demostrado capacidad para hacer paradas decisivas, incluso en partidos de alto nivel.

LD: ACHRAF HAKIMI – El lateral derecho marroquí es un puñal constante por su banda. Hakimi combina velocidad, potencia y técnica, aportando tanto en defensa como en ataque. Su capacidad para incorporarse al frente ofensivo y generar superioridad es una de las armas más peligrosas del PSG.

DFC: MARQUINHOS – El capitán y líder de la defensa. Marquinhos aporta jerarquía, colocación y experiencia en partidos de máxima exigencia. Además de su labor defensiva impecable, es un jugador que se proyecta bien en las acciones a balón parado, lo que le convierte en una amenaza adicional en ataque.

Paris Saint-Germain v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Franco Arland/GettyImages

DFC: WILLIAN PACHO – El defensor ecuatoriano se ha ganado un puesto en el once gracias a su solidez y contundencia. Pacho es un central rápido, con gran capacidad para anticipar y un excelente juego aéreo. Ante un rival con delanteros veloces, su presencia será fundamental para cerrar espacios.

LI: NUNO MENDES – El joven lateral portugués es una de las joyas del PSG. Mendes combina velocidad explosiva, gran capacidad de desborde y una notable solidez defensiva. Sus subidas por el costado izquierdo aportarán amplitud y profundidad al juego parisino.

MC: JOAO NEVES – Tiene buen primer toque, muy buena conducción en espacios reducidos, y habilidades técnicas que le permiten mantener la posesión incluso bajo presión. Se destaca en los duelos, recupera bastantes balones, participa activamente del press, y genera contenciones útiles.

MC: VITINHA – El centrocampista portugués es el encargado de dar fluidez al juego. Vitinha aporta calidad técnica, precisión en el pase y una excelente capacidad para moverse entre líneas. Su creatividad es vital para romper la presión del rival.

Lille OSC v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | BSR Agency/GettyImages

MC: FABIÁN RUIZ – El internacional español aporta control, temple y llegada desde segunda línea. Fabián combina un gran golpeo de balón con inteligencia táctica, lo que le convierte en una pieza importante para dominar el mediocampo.

ED: DESIRÉ DOUÉ – El joven extremo francés ha irrumpido con fuerza en el fútbol europeo. Rápido, habilidoso y con gran capacidad para encarar, Desiré Doué será una amenaza constante para la defensa rival. Su desparpajo y frescura pueden marcar la diferencia.

DC: OUSMANE DEMBÉLÉ – El atacante francés aporta desequilibrio y velocidad. Dembélé es capaz de desbordar a cualquier defensa gracias a su regate y su imprevisibilidad. Si está inspirado, puede abrir el partido con una jugada individual.

EI: LAMINE YAMAL – Con apenas 18 años, el extremo derecho se ha convertido en una de las grandes joyas del fútbol mundial. Regate, desparpajo y capacidad para romper defensas hacen de Lamine un factor desequilibrante cada vez que encara.

Así se vería la alineación del PSG (4-3-3)

POR: Lucas Chevalier

DEF: Nuno Mendes, William Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi

MED: Vitinha, Fabián Ruiz, Joao Neves

DEL: Lamine Yamal, Desiré Doué y Ousmane Dembélé.