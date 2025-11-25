PSG vs Tottenham: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 5 de la UEFA Champions League presenta un choque de titanes en el Parc des Princes.
El París Saint-Germain, que llega tras una dura derrota europea ante el Bayern, recibe a un Tottenham Hotspur que busca recuperarse anímicamente después de ser goleado por el Arsenal en la Premier League. Ambos equipos pelean en la parte alta de la tabla general, separados por solo un punto.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el miércoles.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Tottenham?
- Ciudad: París, Francia
- Fecha: miércoles 26 de noviembre
- Horario: 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Parc des Princes
¿Cómo se podrá ver el PSG vs Tottenham en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
-
Parampunt+, VIX
México
TNT Sports
HBO Max
España
Movistar
Movistar+
Argentina
ESPN 3
Disney+
Últimos cinco partidos del PSG
Rival
Resultado
Competición
Le Havre
3-0 V
Ligue 1
Lyon
3-2 V
Ligue 1
Bayern Múnich
1-2 D
UEFA Champions League
Niza
1-0 V
Ligue 1
Lorient
1-1 E
Ligue 1
Últimos cinco partidos del Tottenham
Rival
Resultado
Competición
Arsenal
1-4 D
Premier League
Manchester United
2-2 E
Premier League
København
4-0 V
UEFA Champions League
Chelsea
0-1 D
Premier League
Newcastle
0-2 D
EFL Cup
Últimas noticias del PSG
El equipo de Luis Enrique llega a este partido con la moral recuperada tras vencer cómodamente 3-0 al Le Havre en la Ligue 1. Sin embargo, en Champions League, vienen de perder el liderato tras caer 1-2 en casa ante el Bayern Múnich.
Con 9 puntos, se ubican en el quinto lugar de la general y necesitan ganar para no alejarse de los primeros cuatro puestos. Se espera que el técnico español alinee a su once de gala para asegurar los tres puntos.
Últimas noticias del Tottenham
Los Spurs de Thomas Frank atraviesan un momento complicado. Vienen de sufrir una dolorosa derrota por 4-1 en el derbi del norte de Londres ante el Arsenal. A pesar de su buen paso en Champions, donde golearon 4-0 al Copenhague en la jornada anterior, su rendimiento en liga ha sido irregular.
Con 8 puntos en la décima posición, una victoria en París sería un golpe de autoridad vital para sus aspiraciones europeas.
Posibles alineaciones
PSG
- Portero: Lucas Chevalier
- Defensas: Warren Zaïre-Emery, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Beraldo
- Centrocampistas: Vitinha, João Neves, Fabián Peña
- Medios Ofensivos: Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu
- Delantero: Kang-In Lee.
Tottenham
- Portero: Guglielmo Vicario
- Defensas: Djed Spence, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Kevin Danso, Destiny Udogie
- Centrocampistas: João Palhinha, Rodrigo Bentancur
- Delanteros: Mohammed Kudus, Wilson Odobert, Richarlison.
Pronóstico SI
El PSG es favorito por jugar en casa y por llegar con mejor dinámica tras su victoria liguera. Tottenham ha mostrado fragilidad defensiva en sus últimos compromisos importantes y el ambiente del Parc des Princes podría pesar. Se espera un partido con goles, pero con ventaja para los locales.
PSG 3-1 Tottenham
