PSG vs Tottenham: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 5 de la UEFA Champions League presenta un choque de titanes en el Parc des Princes.

El París Saint-Germain, que llega tras una dura derrota europea ante el Bayern, recibe a un Tottenham Hotspur que busca recuperarse anímicamente después de ser goleado por el Arsenal en la Premier League. Ambos equipos pelean en la parte alta de la tabla general, separados por solo un punto.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el miércoles.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-HAVRE | BERTRAND GUAY/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSG vs Tottenham?

Ciudad : París, Francia

: París, Francia Fecha : miércoles 26 de noviembre

: miércoles 26 de noviembre Horario : 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Parc des Princes

¿Cómo se podrá ver el PSG vs Tottenham en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos - Parampunt+, VIX México TNT Sports HBO Max España Movistar Movistar+ Argentina ESPN 3 Disney+

Últimos cinco partidos del PSG

Rival Resultado Competición Le Havre 3-0 V Ligue 1 Lyon 3-2 V Ligue 1 Bayern Múnich 1-2 D UEFA Champions League Niza 1-0 V Ligue 1 Lorient 1-1 E Ligue 1

Últimos cinco partidos del Tottenham

Rival Resultado Competición Arsenal 1-4 D Premier League Manchester United 2-2 E Premier League København 4-0 V UEFA Champions League Chelsea 0-1 D Premier League Newcastle 0-2 D EFL Cup

Últimas noticias del PSG

El equipo de Luis Enrique llega a este partido con la moral recuperada tras vencer cómodamente 3-0 al Le Havre en la Ligue 1. Sin embargo, en Champions League, vienen de perder el liderato tras caer 1-2 en casa ante el Bayern Múnich.

Con 9 puntos, se ubican en el quinto lugar de la general y necesitan ganar para no alejarse de los primeros cuatro puestos. Se espera que el técnico español alinee a su once de gala para asegurar los tres puntos.

Últimas noticias del Tottenham

Los Spurs de Thomas Frank atraviesan un momento complicado. Vienen de sufrir una dolorosa derrota por 4-1 en el derbi del norte de Londres ante el Arsenal. A pesar de su buen paso en Champions, donde golearon 4-0 al Copenhague en la jornada anterior, su rendimiento en liga ha sido irregular.

Con 8 puntos en la décima posición, una victoria en París sería un golpe de autoridad vital para sus aspiraciones europeas.

Posibles alineaciones

PSG

Portero : Lucas Chevalier

: Lucas Chevalier Defensas : Warren Zaïre-Emery, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Beraldo

: Warren Zaïre-Emery, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Beraldo Centrocampistas : Vitinha, João Neves, Fabián Peña

: Vitinha, João Neves, Fabián Peña Medios Ofensivos : Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu

: Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu Delantero: Kang-In Lee.

Tottenham

Portero : Guglielmo Vicario

: Guglielmo Vicario Defensas : Djed Spence, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Kevin Danso, Destiny Udogie

: Djed Spence, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Kevin Danso, Destiny Udogie Centrocampistas : João Palhinha, Rodrigo Bentancur

: João Palhinha, Rodrigo Bentancur Delanteros: Mohammed Kudus, Wilson Odobert, Richarlison.

Pronóstico SI

El PSG es favorito por jugar en casa y por llegar con mejor dinámica tras su victoria liguera. Tottenham ha mostrado fragilidad defensiva en sus últimos compromisos importantes y el ambiente del Parc des Princes podría pesar. Se espera un partido con goles, pero con ventaja para los locales.

PSG 3-1 Tottenham

