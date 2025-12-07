Sports Illustrated Fútbol

PSV vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Veremos un duelo por demás parejo entre los Colchoneros que marchan décimo segundos y el PSV que no pierde hace 13 juegos.
FC Barcelona v Atletico Madrid - LaLiga EA Sports
FC Barcelona v Atletico Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Llegó la última jornada del 2025 para esta fase de liga de la UEFA Champions League, misma en la que el PSV Eindhoven y el Atlético de Madrid se verán las caras en búsqueda de sacar tres puntos que los hagan escalar posiciones en la clasificación general. Dicho encuentro tendrá cita en el Philips Stadio este martes 9 de diciembre.

Estos equipos llegan en formas bastante similares y es que actualmente el conjunto dirigido por Diego 'Cholo' Simeone marcha en la décimo segunda plaza, mientras que los de Peter Bosz están tres peldaños por debajo con solo un punto de diferencia, así que un triunfo para cualquiera podría cambiar mucho el panorama.

El historial entre ambos equipos es corto, se han medido en el torneo más importante de clubes de Europa en seis ocasiones, mismas en las que los Colchoneros tienen ventaja con cuatro triunfos por dos empates. Es así que llegan como favoritos aunque el PSV no pierde desde hace 13 partidos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el PSV vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Eindhoven, Países Bajos

Fecha: martes 9 de diciembre

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Philips Stadion

¿Cómo se podrá ver el PSV vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

CBS Sports

Paramount+

México

Sin transmisión por TV

Caliente TV

España

Movistar

Movistar

Últimos cinco partidos del PSV

Rival

Resultado

Competición

Heerenveen

Eredivisie

Volendam

3-0 V

Eredivisie

Liverpool

1-4 V

Champions League

NAC Breda

0-1 V

Eredivisie

AZ Alkmaar

1-5 V

Eredivisie

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival

Resultado

Competición

Athletic Club

1-0 D

LaLiga

Barcelona

3-1 D

Champions League

Real Oviedo

2-0 V

LaLiga

Inter

2-1 V

Champions League

Getafe

0-1 V

LaLiga

Últimas noticias del PSV

De cara al mercado invernal, el PSV se encuentra en búsqueda de un sustituto natural de Joey Veerman y es así que tendría en la mira a Luka Sučić, futbolista de la Real Sociedad, quien podría salir en venta en los próximos meses. Aunque de acuerdo a Ekrem Konur, también existe la posibilidad de que este hombre pueda irse al Stuttgart o a la Juventus.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Tras el enfrentamiento en donde cayeron tres goles por uno frente al Futbol Club Barcelona, los rojiblancos estuvieron en el ojo del huracán, ya que comenzó a surgir el rumor de un posible intercambio de jugadores entre ambas escuadras, afirmando en algunos medios que Julián Álvarez podría irse de su equipo para formar parte de la escuadra culé, esto tras un intercambio por Lamine Yamal, la joya de la corona blaugrana, aunque pareciera que esto ya fue desmentido por Mateu Alemany, director deportivo del Atleti.

No tengo conocimiento en absoluto de que esté en la órbita de Barcelona. Es un jugador importantísimo, muy importante para el equipo, para el club, y me consta que está muy feliz con nosotros.
Mateu Alemany

Posibles alineaciones

PSV

Portero: Matej Kovar

Defensas: Sergino Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski, Mauro Junior,

Centrocampistas: Esmir Bajrakterevic, Paul Wanner, Joey Veerman, Ismael Saibari

Delanteros: Guus Til, Ricardo Pepi

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Nahuél Molina, José María Giménez, Clément Lenglet, David Hancko

Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Álex Baena

Delanteros: Nicolás González, Julián Álvarez

Pronóstico SI

Este duelo de la fase de liga de la Champions League nos traerá consigo un partido por demás parejo y además se pronostica que haya una buena cantidad de goles, ya que ambas escuadras hoy se encuentran con saldo favorable en el rubro de las anotaciones. Podríamos ver un empate con ambos equipos marcando.

PSV 2-2 Atlético de Madrid

