Puebla vs Cruz Azul: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

La Jornada 16 del Apertura 2025 presenta uno de los duelos más disparejos del fin de semana, cuando el Club Puebla reciba en el Estadio Cuauhtémoc al Cruz Azul. Se trata de un choque entre el peor equipo del campeonato y uno de los máximos contendientes al título.

La Franja llega a este compromiso hundida en el último lugar de la tabla (18) con apenas nueve puntos, y siendo, por mucho, la peor defensiva del torneo con 38 goles en contra. A pesar de una sorpresiva victoria en su último encuentro, su semestre ha sido para el olvido.

Por su parte, Cruz Azul vive una realidad opuesta: es tercero general con 32 unidades, llega en una gran racha y una victoria podría ponerlo en la cima de la clasificación.

Con un favoritismo abrumador para la visita, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.

Momios del partido de Puebla vs Cruz Azul

Puebla: +400

Empate: +295

Cruz Azul: -154

Las cifras son claras: Cruz Azul es el amplio favorito para llevarse los tres puntos, incluso en condición de visitante. El momio de -154 es bastante atractivo para un equipo que pelea el liderato contra el colero general. Un triunfo del Puebla se considera una hazaña y ofrece un pago muy elevado de +400.

Probabilidades de Victoria (Estimadas)

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Puebla: 19% - 21%

Empate: 24% - 26%

Cruz Azul: 58% - 61%

El cálculo de probabilidades consolida a La Máquina con cerca del 60% de posibilidades de ganar el partido, confirmando su estatus de favorito. Las opciones de que la peor defensa del torneo logre un resultado positivo son estadísticamente bajas.

Doble oportunidad

Puebla/Empate: +120

Puebla/Cruz Azul: -500

Cruz Azul/Empate: -600

Las opciones que cubren un resultado positivo para Cruz Azul tienen cuotas muy castigadas y poco valor. La única alternativa con un momio atractivo es el "Puebla/Empate" con +120, una apuesta de alto riesgo pero con un pago considerable si se produce la gran sorpresa.

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -167

No: +120

La balanza se inclina a que ambos equipos lograrán hacerse presentes en el marcador. El momio de -167 sugiere que, a pesar de la diferencia en la tabla, se espera que la ofensiva de Cruz Azul (27 goles) se imponga, pero que la peor defensa de la liga (Puebla) también conceda, y quizá anote, en casa.

Total de goles

Más de 2.5 goles: -163

Menos de 2.5 goles: +125

En sintonía con el mercado anterior, se anticipa un partido con goles. La línea de "Más de 2.5 goles" es la clara favorita, sugiriendo que veremos un marcador con al menos tres anotaciones, algo muy probable cuando juega la peor defensiva del torneo.

Pronóstico del partido de Puebla vs Cruz Azul

Se espera un dominio claro por parte de Cruz Azul, que buscará imponer su jerarquía y aprovechar la fragilidad defensiva de un Puebla ya eliminado.

La Máquina no puede permitirse dejar puntos si quiere pelear por el liderato. Un marcador probable, según análisis de inteligencia artificial, sería un 1-3 a favor de Cruz Azul.

