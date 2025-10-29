Puebla vs Cruz Azul: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Este fin de semana el Club de Fútbol Cruz Azul visitará al Club Puebla en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

La Máquina Celeste es tercero de la clasificación general con 32 unidades producto de nueve triunfos, cinco empates y solo una derrota. Mientras que, el cuadro camotero es último lugar con 9 puntos tras 15 jornadas disputadas.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puebla vs Cruz Azul?

Ciudad: Puebla

Fecha: viernes 31 de octubre

Horario: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México), 05:05 horas (España)

Estadio: Cuauhtémoc

¿Cómo se podrá ver el Puebla vs Cruz Azul en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TUDN USA ViX México Azteca 7 TV Azteca App España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Puebla

Rival Resultado Competición Juárez 4-4 E Liga MX América 1-2 D Liga MX Tijuana 4-3 V Liga MX Querétaro 3-1 D Liga MX Chivas 0-2 D Liga MX

Últimos cinco partidos de Cruz Azul

Rival Resultado Competición Monterrey 2-0 V Liga MX Necaxa 1-1 E Liga MX América 2-1 V Liga MX Tigres 1-1 E Liga MX Tijuana 2-0 D Liga MX

Últimas noticias de Puebla

Manuel Lapuente, histórico con La Franja que dejó huella en los corazones de todos los poblanos 🔵



Gracias por tu legado y cariño a este Club, que permanecerán por siempre. Descansa en paz 🕊️#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/52HBjPMz7O — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) October 26, 2025

El fin de semana pasado falleció un histórico del fútbol mexicano y del conjunto blanquiazul, pues fue uno de los entrenadores que pudo proclamarse campeón con la Franja. QEPD, Manuel Lapuente.

Últimas noticias de Cruz Azul

Posibles alineaciones

Puebla

Portero: Julio González.

Defensas: Eduardo Navarro, Luis Rey, Nicolás Díaz.

Centrocampistas: Alejandro de la Rosa, Efraín Orona, Alejandro Organista, Emiliano Gómez, Fernando Monarrez.

Delanteros: Édgar Guerra, Ricardo Marín.

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Jesús Orozco

Centrocampistas: Jorge Sánchez, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi; José Paradela, Jeremy Márquez.

Delanteros: Gabriel Fernández.

Pronóstico SI

La Franja es el peor equipo en lo que va del torneo y no debería poner en problemas a la Máquina Celeste que es uno de los mejores equipos que tiene un nivel muy superior, pero aún así sería una victoria ajustada tomando en cuenta que el equipo no exhibe su máximo potencial en ocasiones.

Puebla 1-2 Cruz Azul

