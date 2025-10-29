Puebla vs Cruz Azul: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Este fin de semana el Club de Fútbol Cruz Azul visitará al Club Puebla en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
La Máquina Celeste es tercero de la clasificación general con 32 unidades producto de nueve triunfos, cinco empates y solo una derrota. Mientras que, el cuadro camotero es último lugar con 9 puntos tras 15 jornadas disputadas.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puebla vs Cruz Azul?
- Ciudad: Puebla
- Fecha: viernes 31 de octubre
- Horario: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México), 05:05 horas (España)
- Estadio: Cuauhtémoc
¿Cómo se podrá ver el Puebla vs Cruz Azul en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA
ViX
México
Azteca 7
TV Azteca App
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Puebla
Rival
Resultado
Competición
Juárez
4-4 E
Liga MX
América
1-2 D
Liga MX
Tijuana
4-3 V
Liga MX
Querétaro
3-1 D
Liga MX
Chivas
0-2 D
Liga MX
Últimos cinco partidos de Cruz Azul
Rival
Resultado
Competición
Monterrey
2-0 V
Liga MX
Necaxa
1-1 E
Liga MX
América
2-1 V
Liga MX
Tigres
1-1 E
Liga MX
Tijuana
2-0 D
Liga MX
Últimas noticias de Puebla
El fin de semana pasado falleció un histórico del fútbol mexicano y del conjunto blanquiazul, pues fue uno de los entrenadores que pudo proclamarse campeón con la Franja. QEPD, Manuel Lapuente.
Últimas noticias de Cruz Azul
Posibles alineaciones
Puebla
Portero: Julio González.
Defensas: Eduardo Navarro, Luis Rey, Nicolás Díaz.
Centrocampistas: Alejandro de la Rosa, Efraín Orona, Alejandro Organista, Emiliano Gómez, Fernando Monarrez.
Delanteros: Édgar Guerra, Ricardo Marín.
Cruz Azul
Portero: Kevin Mier.
Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Jesús Orozco
Centrocampistas: Jorge Sánchez, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi; José Paradela, Jeremy Márquez.
Delanteros: Gabriel Fernández.
Pronóstico SI
La Franja es el peor equipo en lo que va del torneo y no debería poner en problemas a la Máquina Celeste que es uno de los mejores equipos que tiene un nivel muy superior, pero aún así sería una victoria ajustada tomando en cuenta que el equipo no exhibe su máximo potencial en ocasiones.
Puebla 1-2 Cruz Azul
