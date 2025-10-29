Sports Illustrated Fútbol

Puebla vs Cruz Azul: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Máquina Celeste visita a la Franja tras cuatro partidos sin conocer la derrota
Benjamín Guerra|
La previa de Puebla vs Cruz Azul en la Liga MX
La previa de Puebla vs Cruz Azul en la Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Este fin de semana el Club de Fútbol Cruz Azul visitará al Club Puebla en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

La Máquina Celeste es tercero de la clasificación general con 32 unidades producto de nueve triunfos, cinco empates y solo una derrota. Mientras que, el cuadro camotero es último lugar con 9 puntos tras 15 jornadas disputadas.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puebla vs Cruz Azul?

  • Ciudad: Puebla
  • Fecha: viernes 31 de octubre
  • Horario: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México), 05:05 horas (España)
  • Estadio: Cuauhtémoc

¿Cómo se podrá ver el Puebla vs Cruz Azul en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN USA

ViX

México

Azteca 7

TV Azteca App

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Puebla

Rival

Resultado

Competición

Juárez

4-4 E

Liga MX

América

1-2 D

Liga MX

Tijuana

4-3 V

Liga MX

Querétaro

3-1 D

Liga MX

Chivas

0-2 D

Liga MX

Últimos cinco partidos de Cruz Azul

Rival

Resultado

Competición

Monterrey

2-0 V

Liga MX

Necaxa

1-1 E

Liga MX

América

2-1 V

Liga MX

Tigres

1-1 E

Liga MX

Tijuana

2-0 D

Liga MX

Últimas noticias de Puebla

El fin de semana pasado falleció un histórico del fútbol mexicano y del conjunto blanquiazul, pues fue uno de los entrenadores que pudo proclamarse campeón con la Franja. QEPD, Manuel Lapuente.

Últimas noticias de Cruz Azul

Posibles alineaciones

Puebla

Portero: Julio González.

Defensas: Eduardo Navarro, Luis Rey, Nicolás Díaz.

Centrocampistas: Alejandro de la Rosa, Efraín Orona, Alejandro Organista, Emiliano Gómez, Fernando Monarrez.

Delanteros: Édgar Guerra, Ricardo Marín.

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Jesús Orozco

Centrocampistas: Jorge Sánchez, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi; José Paradela, Jeremy Márquez.

Delanteros: Gabriel Fernández.

Pronóstico SI

La Franja es el peor equipo en lo que va del torneo y no debería poner en problemas a la Máquina Celeste que es uno de los mejores equipos que tiene un nivel muy superior, pero aún así sería una victoria ajustada tomando en cuenta que el equipo no exhibe su máximo potencial en ocasiones.

Puebla 1-2 Cruz Azul

Más noticias sobre la Liga MX

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol