Puebla vs Monterrey: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

La Jornada 7 del Apertura 2025 nos presenta un enfrentamiento que, en el papel, luce muy disparejo. El Club Puebla, sumido en una profunda crisis de resultados, le hará los honores en el Estadio Cuauhtémoc a los poderosos Rayados de Monterrey, uno de los grandes protagonistas del campeonato.

El equipo de La Franja llega a este compromiso en un momento crítico, ocupando el último lugar de la tabla general con apenas cuatri punts y con la urgencia de sumar una victoria que les dé un respiro.

La situación es completamente opuesta para Monterrey, que se presenta como líder de la competencia con 15 unidades, presumiendo de una de las ofensivas más letales y con la mira puesta en el liderato.

Con un favoritismo muy claro para el equipo visitante, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que puedas tomar una mejor decisión en esta fecha de la Liga MX.

Momios del partido de Puebla vs Monterrey

Puebla: +295

Empate: +280

Monterrey: -124

Las casas de apuestas no dudan y colocan a Monterrey como el claro favorito para llevarse los tres puntos, a pesar de jugar fuera de casa. El momio de -124 para los Rayados es bastante atractivo considerando la abismal diferencia de momentos que viven ambos equipos. Un triunfo del Puebla (+295) o incluso el empate (+280) se consideran resultados sorpresivos y ofrecen pagos muy generosos.

Hernán Cristante, nuevo entrenador de Puebla | Manuel Velasquez/GettyImages

Probabilidades de victoria (Estimadas)

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Puebla: 24% - 26%

Empate: 25% - 27%

Monterrey: 52% - 55%

El cálculo de probabilidades consolida a Monterrey con más del 50% de posibilidades de obtener el triunfo, confirmando su estatus de favorito. Las opciones de que el Puebla, colero general, logre un resultado positivo ante uno de los líderes son, desde la perspectiva estadística, bastante bajas.

Doble Oportunidad

Puebla o Empate: -106

Puebla o Monterrey: -500

Monterrey o Empate: -450

La opción de "Puebla o Empate" con un momio de -106 se presenta como la de mayor valor para quienes confían en una sorpresa. Si crees que el Puebla puede aprovechar la localía para romper su mala racha, esta apuesta cubre dos de los tres resultados posibles. Las alternativas que incluyen a Monterrey tienen cuotas muy castigadas por su alto favoritismo.

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -150

No: +110

La balanza se inclina de forma considerable a que ambos equipos lograrán marcar gol. A pesar del mal momento del Puebla, su condición de local y la tendencia de los partidos con Monterrey (que tiene una ofensiva letal pero a veces concede espacios) respaldan esta cuota de -150.

Total de goles

Más de 2.5 goles: -134

Menos de 2.5 goles: +105

En sintonía con la expectativa de que ambos anoten, se anticipa un partido con varias celebraciones. La línea de "Más de 2.5 goles" es la favorita, sugiriendo que veremos un marcador con al menos tres anotaciones totales en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Monterrey v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Tiros de esquina

Más de 9: -138

Exacto en 9: +700

Menos de 9: +187

Se pronostica un partido con un buen número de tiros de esquina. La línea de "Más de 9" es la favorita, esperando un encuentro dominado por Monterrey, con constantes llegadas por las bandas que generen múltiples oportunidades desde el banderín.

Pronóstico del partido de Puebla vs Monterrey

El escenario más lógico es un dominio de Monterrey, que buscará imponer su superioridad técnica y táctica desde el primer minuto. Puebla intentará cerrar espacios y jugar al contragolpe, pero la diferencia de calidad es notable. Un marcador probable sería una victoria de 1-2 o 1-3 para Monterrey.

