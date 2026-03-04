Puebla vs Tigres: previa, predicciones y alineaciones

El Clausura 2026, de la Liga MX, vivirá una nueva fecha doble, donde los Tigres se enfrentarán al Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc, este miércoles 4 de marzo.



La U de Nuevo León arriba al compromiso con el ánimo en lo más alto porque vapuleó 1-4 al América en el Volcán, gracias a un doblete del argentino Juan Brunetta y las anotaciones de Jesús Angulo y el también argentino Ángel Correa. Gracias a esta victoria, los universitarios escalaron al sexto peldaño con 13 puntos.



Por otro lado, La Franja tomó un verdadero respiro al pegarle al San Luis en el Estadio Alfonso Lastras por la mínima de Esteban Lozano en el tiempo reglamentario. Los camoteros son treceavos de la tabla con ocho unidades.

📆 𝐋𝐚 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐋𝐚 𝐔 | 𝐌𝐚𝐫𝐳𝐨 pic.twitter.com/Vntwrns817 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) March 1, 2026

¿A qué hora se juega el Puebla vs Tigres?

Ciudad: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Fecha: miércoles, 4 de marzo

Hora: 20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Árbitro: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

Historial de enfrentamientos directos entre el Puebla y Monterrey

Puebla: 0

Empate: 1

Monterrey: 4

Último partido entre ambos: 8/8/25 – Tigres 7-0 Puebla – Liga MX

Últimos 5 partidos

Puebla Tigres San Luis 0-1 Puebla 28/2/26 América 1-4 Tigres 28/2/26 Puebla 0-4 América 20/2/26 Tigres 1-2 Pachuca 20/2/26 Puebla 2-3 Pumas 13/2/26 Cruz Azul 2-1 Tigres 15/2/26 Xolos 0-0 Puebla 6/2/26 Tigres 4-1 Forge FC 10/2/26 Puebla 0-0 Toluca 30/1/26 Tigres 5-1 Santos Laguna 6/2/26

¿Cómo ver el Puebla vs Tigres por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos ViX México Azteca 7, FOX One

Últimas noticias de Puebla

Gracias a la cirugía de tobillo que tuvo el argentino Ignacio Maestro Puch, que lo tendrá alejado de las canchas lo que resta del torneo, los poblanos buscaron un reemplazo a la brevedad y se trata de un viejo conocido del fútbol mexicano: el también argentino Alexis Canelo.



El delantero arriba a la institución en condición de agente libre, firmando un contrato por un año, lo que será su segunda etapa con La Franja, tras haber estado antes del 2016 al 2017, ganándose el cariño de la afición.



Lamentablemente para la causa de los camoteros, el ariete no pasa por un buen momento porque no ha logrado anotaciones desde abril del 2025.

⚽Bienvenido… de nuevo: Alexis Canelo regresa al Club Puebla



Alexis Canelo regresa al Club Puebla como el último refuerzo para frenar la sequía goleadora en este Clausura 2026. El delantero argentino de 34 años regresa a la Angelópolis luego de terminar su vínculo contractual… pic.twitter.com/fBh2vGfi0v — Diario Cambio (@Diario_Cambio) February 27, 2026

La posible alineación del Puebla (4-1-4-1): Ricardo Gutiérrez; Fernando Monarrez, Juan Vargas, Eduardo Navarro, Iker Moreno; Alonso Ramírez, Alejandro Organista, Nico Díaz; Edgar Guerra, Kevin Velasco, Emiliano Gómez.

Últimas noticias de Tigres

Luego de conseguir una goleada sobre el América, el técnico argentino Guido Pizarro comentó que se sentía muy orgulloso de su equipo, el cual vino a ser protagonista en cancha ajena.



“Estoy orgulloso por el equipo, por los jugadores; venimos de dos resultados que no queríamos (derrotas ante Cruz Azul y Pachuca), que el análisis no era todo negativo. (América) era un gran rival; más allá del resultado abultado, las formas fueron buenas, el equipo vino a ser el protagonista, muy orgulloso de los jugadores”, explicó.



“Hemos enfrentado a un gran rival, que viene marcando una época, un rival directo, ha sido protagonista; (André Jardine) es un gran entrenador, era un parámetro de cómo veníamos”, añadió.



Por último, El Conde destacó la labor de su compatriota, Ángel Correa: “Somos afortunados de tenerlo; más allá de siempre en lo futbolístico, se ve que es un gran jugador, es de jerarquía mundial, por eso ha jugado donde ha jugado, conseguido lo que ha conseguido. La jerarquía de él marca la diferencia; queremos seguirlo ayudando para que se sienta cómodo; es nuestra bandera para seguir logrando cosas”.

Ángel Correa | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La posible alineación de Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Vladimir Loroña, Jesús Angulo, Rómulo Zwarg, Jesús Garza; César Araújo, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán; Ángel Correa, Rodrigo Aguirre, Diego Laínez.

Pronóstico SI

Tigres había estado jugando bien, pero los resultados no lo habían acompañado hasta ahora, así que esta podría ser su gran oportunidad para hilar dos victorias consecutivas. Puebla, a pesar de haber vencido, lo hizo ante un rival que ha tenido un paso irregular, pero ha caído ante equipos más complicados. La visita podría llevarse los tres puntos sin ningún problema.

Puebla 0-Tigres 2

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX