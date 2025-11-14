¿Puede Cristiano Ronaldo perderse algún partido del Mundial por la expulsión frente a la República de Irlanda?

El futuro de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa podría verse seriamente condicionado, tras la acción que protagonizó el jueves en la penúltima jornada de las Eliminatorias Mundialistas.

Es que el ganador de cinco Balones de Oro vio la roja directa al minuto 61 contra Irlanda, debido a propinar un codazo en la espalda del zaguero Dara O'Shea.

Según recuerda Mundo Deportivo, el Código Disciplinario de la FIFA es claro respecto a este tipo de acciones, especialmente en el Capítulo 2, dedicado a las infracciones durante los cotejos; mientras que el artículo 14, mismo que regula la conducta inapropiada de futbolistas y miembros del cuerpo técnico, se especifica que un jugador será castigado con “al menos tres partidos o un período de tiempo adecuado por agredir a un rival u otra persona que no sea un oficial del partido”. Por otro lado, el citado reglamento detalla que esta categoría incluye golpes, codazos, patadas, puñetazos, mordiscos, escupitajos o cualquier movimiento violento.

El texto añade que toda acción catalogada de “conducta violenta” acarrea un mínimo de tres encuentros de suspensión, lo que situaría a CR7 ante un escenario especialmente preocupante para su disponibilidad en el Mundial 2026.

Las opciones más benévolas, aunque poco probables considerando la interpretación habitual de la FIFA, pasan porque el movimiento realizado por Cristiano contra O'Shea sea considerado "juego brusco grave". En ese caso, el organismo rector del balompié establece una sanción mínima de dos desafíos, significando que el mayor goleador en la historia del Real Madrid pierda el primer compromiso de la magna cita del próximo verano, siempre asumiendo que Portugal termine clasificando.

A corto plazo, lo único seguro es que el capitán luso no podrá disputar el próximo choque versus Armenia, este domingo. Posteriormente, todo dependerá del número final de encuentros que determinen los entes disciplinarios, pues si la suspensión se fija en tres juegos, Cris perdería los dos primeros del evento a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá; sin embargo, una penalización superior podría hasta poner en duda su convocatoria mundialista.

Hay que recordar que los amistosos que disputará Portugal durante la ventana internacional de marzo, y en los meses previos al Mundial, no influirán en el cumplimiento de la sanción, ya que la FIFA únicamente la hace efectiva en duelos oficiales.

Mientras tanto, la situación deportiva de "La Seleção das Quinas" continúa siendo exigente, dado que mantiene el liderazgo del Grupo F, pero su ventaja se ha reducido a dos puntos sobre su escolta, Hungría, con +11 en el diferencial de goles, frente al +9 de los conocidos como "Magiares Mágicos".

