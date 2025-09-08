Pumas activa un plan B luego de las complicaciones con Paco Alcácer

Para nadie es un secreto que los Pumas de la UNAM están a la caza de un fichaje final dentro del mercado de verano. Los de la capital del país desean sumar en su plantel un centro delantero extranjero que sea capaz de resolver todas las carencias de gol que tiene el cuadro que dirige Efraín Juárez-

Como se ha informado en este espacio, el refuerzo llegará desde el listado de jugadores libres de contrato. Uno de los nombres que sondeó el cuadro de la Liga MX fue el de Paco Alcácer, opción ya descartada. Siendo el caso, el conjunto de los Pumas ya trabajan en otra alternativa con pasado en Europa.

🚨💣😼🇨🇲 EXCL. Pumas presentó oferta contractual a Vincent Aboubakar



->Firma como Agente Libre por 1 año con opción a renovar

->Compiten con otros equipos de bajo perfil en Europa

->Esperan respuesta

->1 de los 2 candidatos que gestiona el Club



DETALLES.https://t.co/z1WjqYVihe — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 6, 2025

Vincent Aboubakar tiene una oferta en la mesa de parte de los Pumas. El jugador camerunés de 33 años está buscando dónde continuar con su carrera pensando en llegar con nivel a la Copa del Mundo. Los de la UNAM le ofrecen la oportunidad de probar en México, uno de los países sede.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-CMR-LBA | DANIEL BELOUMOU OLOMO/GettyImages

La oferta del cuadro de la capital de México es de un año de contrato con opción a renovar uno más. En cuanto a sueldo si bien no se conocen la cifras al cien por ciento, se entiende que los de la UNAM garantizan al jugador un salario a la par de lo que perciben Keylor Navas y Aaron Ramsey.

Vincent tiene un par de ofertas en Europa de clubes de poco prestigio. Valorará las opciones y en días dará una respuesta final a los Pumas.