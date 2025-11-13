Pumas no se perdió de mucho con Anthony Martial porque José Juan Macías tuvo una mejor efectividad en el A2025

El Apertura 2025, de la Liga MX, ha entrado en su fase de Play-In, para posteriormente dar paso a la Liguilla y saber si Toluca podrá refrendar su corona o habrá un nuevo monarca en el balompié azteca. Pumas se metió de panzazo en el repechaje como el último invitado y si quiere continuar con vida deberá superar a los Tuzos del Pachuca en la Bella Airosa.

Lamentablemente para los universitarios, no tienen muchas opciones al ataque salvo Santiago López, ya que Guillermo 'Memote' Martínez se lesionó a principios de octubre, acabando en una fractura del quinto metatarsiano que lo tendrá fuera entre tres y cuatro meses. Del mismo modo, José Juan Macías, que estaba viviendo un segundo aire, no estará para apoyarlos en su objetivo porque en la última fecha tuvo una aparatosa lesión que resultó en una rotura de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial, así que no podrá volver a los terrenos de juego hasta después de nueve meses.



De cualquier forma, queda claro que Universidad Nacional tomó una buena decisión al darle la oportunidad al canterano rojiblanco de unirse a sus filas para este semestre pese a que ya estaba retirado, pues tuvo un buen rendimiento, ya que en los once compromisos que tuvo actividad brindó cuatro anotaciones y dos asistencias, en un total de 331 minutos, por lo que en verdad le hará falta a los felinos para perforar las redes.

Se debe recordar que en el pasado mercado de fichajes, el nombre del francés Anthony Martial sonó con fuerza para llegar a Ciudad Universitaria, de hecho, se decía que todo estaba listo para poder estampar su firma, sin embargo, de un instante a otro el atacante optó por volverse refuerzo de Rayados de Monterrey, ya que le ofrecieron un mejor sueldo, dejando con las ganas a la UNAM.



A pesar de esto, quizá, el equipo de Efraín Juárez no esté tan arrepentido de dejar ir al ex Manchester United y Sevilla, ya que su aporte con La Pandilla ha sido bastante pobre, pues ni siquiera ha podido hacer su primer gol en el fútbol mexicano. Entre su adaptación y poca entrega, el galo lleva nueve cotejos, con 291 minutos jugados, sin que tampoco haya podido dar asistencias.

Simplemente, el valor actual de JJ Macías es de 1.20 millones de euros, contra 7.50 mde de Martial, dejando claro que no siempre los ‘billetazos’ resuelven los problemas, empero, el francés todavía tiene la Liguilla para poder demostrarle a la afición regia que no fue equivocada su contratación.