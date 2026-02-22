Pumas UNAM vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

El Club Universidad Nacional recibirá al Club de Fútbol Monterrey en la correspondiente Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX el próximo fin de semana.

El conjunto universitario viene de remontarle un 2-0 al Club Puebla, venciéndolos 2-3 en el Estadio Cuauhtémoc con goles de Martínez, Morales y Juninho. Mientras que, el cuadro regiomontano hizo lo propio al derrotar en casa a los Panzas Verdes por la mínima diferencia con una anotación de Sergio Canales.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante para los dos clubes que buscan mantenerse en zona de Liguilla.

¿A qué hora se juega el Pumas UNAM vs Monterrey?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Olímpico Universitario

: Olímpico Universitario Fecha : domingo 22 de febrero

: domingo 22 de febrero Hora: 18:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 00:00 ESP

La sede será el Estadio Olímpico Universitario | NurPhoto/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Pumas UNAM y el Monterrey (últimos cinco partidos)

Pumas UNAM: 0

0 Empate : 1

: 1 Monterrey: 4

Último partido entre ambos: 18/10/25 - Monterrey 1-1 Pumas UNAM - Liga MX

Últimos 5 partidos

Pumas UNAM Monterrey Puebla 2-3 Pumas 14/02/26 Monterrey 1-0 León 14/02/26 Pumas 1-0 San Diego 10/02/26 América 1-0 Monterrey 07/02/26 Atlas 2-2 Pumas 07/02/26 Xelajú 1-1 Monterrey 04/02/26 San Diego 4-1 Pumas 03/02/26 Monterrey 2-2 Tijuana 31/01/26 Pumas 4-0 Santos 30/01/26 Mazatlán 1-5 Monterrey 16/01/26

¿Cómo ver el Pumas UNAM vs Monterrey por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com y TUDN App México ViX y TUDN España Sin transmisión

Últimas noticias del Pumas UNAM

Los Pumas siguen invictos en este Clausura 2026 de la Liga MX y se han sacado la espina de la eliminación de Concachampions.

Pumas vino de atrás para salvar su invicto en una visita complicada al Estadio Cuauhtémoc ante un Puebla que no pudo resistir y les remontaron 2-3 el marcador a domicilio.

Posible alineación de Pumas UNAM (4-4-2): Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Alan Medina, César Garza, Pedro Vite, Jordan Carrillo; Robert Morales, Guillermo Martínez.

Últimas noticias del Monterrey

La gente de Rayados informó acerca del estado de salud de su delantero francés, Anthony Martial, luego de la luxación de hombro que sufrió ante Club León, se estima que esté de cuatro a seis semanas fuera de acción.

El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Anthony Martial sufrió una luxación en el hombro derecho, durante el partido de la Jornada 6 contra León en el Estadio BBVA. El pronóstico de recuperación de Anthony está sujeto a evolución CF Monterrey.

Posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Luis Cárdenas; Alonso Aceves, Stefan Medina, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga; Óliver Torres, Fidel Ambriz; Lucas Ocampos, Sergio Canales, Luca Orellano; Uros Djurdjevic.

Pronóstico SI Fútbol

Los dos han mostrado un desempeño muy inestable en el presente año, ambos tienen un equipo para competir, pero falta ver si serán capaces de mantenerse entre los mejores del certamen, de entrada este duelo se antoja para un empate, ya que no querrán proponer más que el otro y por ahí perder por un descuido.

Pumas UNAM 1-1 Monterrey.