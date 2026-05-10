Pumas vs América: previa, predicciones y alineaciones

Pumas y América protagonizarán una nueva edición del Clásico Capitalino este fin de semana. El conjunto de la UNAM y las Águilas empataron por marcador de 3-3 en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 y el boleto a semifinales se definirá en el Estadio Olímpico Universitario.

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre este partido: cómo y dónde ver, fecha, horario, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

¿A qué hora se juega el Pumas vs América?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Estadio Olímpico Universitario

: Estadio Olímpico Universitario Fecha : domingo 10 de mayo

: domingo 10 de mayo Hora: 21:15 horas (ET), 19:15 horas (México)

Historial de los diez enfrentamientos más recientes entre Pumas y el América

Pumas: 3

Empate: 3

América: 4

Últimos 5 partidos

Pumas América América 3-3 Pumas 03/05/26 América 3-3 Pumas 03/05/26 Pachuca 0-2 Pumas 25/04/26 América 0-1 Atlas 25/04/26 Pumas 4-2 Juárez 21/04/26 León 2-3 América 21/04/26 San Luis 0-2 Pumas 17/04/26 América 2-1 Toluca 18/04/26 Pumas 3-1 Mazatlán 12/04/26 América 0-1 Nashville SC 14/04/26

¿Cómo ver el Pumas vs América por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Vix Premium, TUDN, CBS Sports Golazo, Univision México TUDN, Vix Premium, Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes Network, aztecadeportes.com

Últimas noticias de Pumas

Después del empate a tres goles obtenido en el Estadio Azteca, Efraín Juárez, técnico de Pumas, retó a las Águilas a sacar un resultado positivo en el Estadio Olímpico Universitario. El equipo felino avanzará a las semifinales en caso de ganar por cualquier marcador o empatar ante las Águilas. A la escuadra azulcrema solamente le sirve el triunfo.

Ellos tienen la obligación. Las estadísticas no juegan. Hay que ser respetuosos de un equipo tricampeón, de una plantilla más cara. Ellos son los de la obligación. Nosotros con el 0-0 pasamos. Ellos tienen que venir ahora y a ver si proponen igual que nosotros. Ojalá que sea un partido abierto y lindo para la gente. Solo hubo un equipo en el estadio hoy (en la ida) y fue Pumas Efraín Juárez

America v Pumas UNAM - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Posible alineación de Pumas contra el América (4-3-3): Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo; Uriel Antuna, Juninho, Robert Morales.

Últimas noticias del América

De acuerdo con los reportes más recientes, André Jardine seguirá apostando por Patricio 'Pato' Salas en la delantera en el duelo de vuelta de los cuartos de final. Aunque Henry Martín ya se encuentra disponible para tener minutos, y anotó en la ida, el técnico brasileño mandará de arranque al atacante de 22 años.

Pero esta no sería la única sorpresa de Jardine para el choque ante Pumas. Según información del Diario AS, el estratega apostará por Néstor Araujo como titular ante la posible baja de Sebastián Cáceres.

Néstor Araujo iría como titular en el América vs Pumas | Icon Sportswire/GettyImages

Este sería un movimiento bastante sorpresivo debido a que Araujo lleva más de un año sin jugar un partido oficial.

Posible alineación del América contra Pumas (5-2-3): Rodolfo Cota; Isaías Violante, Miguel Vázquez, Néstor Araujo, Ramón Juárez, Kevin Álvarez; Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Patricio Salas.

Pronóstico SI Fútbol

Pumas ha tenido una temporada espectacular en el Clausura 2026. Sin embargo, al América nunca se le puede dar por muerto. El cuadro de Efraín Juárez saldrá como favorito por el gran momento que vive y por cerrar en Ciudad Universitaria, pero el equipo de André Jardine ha dejado en claro que a pesar de las bajas que tiene y la irregularidad, tienen pegada.

Pumas 2-2 América