Pumas vs Chivas: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

El Estadio Olímpico Universitario será el escenario de un enfrentamiento con sabor a clásico entre dos de los equipos más populares del país, cuando los Pumas de la UNAM reciban a las Chivas Rayadas del Guadalajara por la Jornada 12 del Apertura 2025.

Ambos equipos llegan a este compromiso con la necesidad de una victoria que les permita escalar en la tabla. Los Auriazules vienen de una dolorosa y contundente derrota por 4-1 ante el América en el Clásico Capitalino, un resultado que caló hondo en el orgullo universitario.

Por su parte, los Rojiblancos tomaron un respiro en la jornada anterior al vencer al Puebla, lo que les permitió meterse en zona de Play-In.

En un partido que se anticipa muy parejo y con mucho en juego para ambos, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.

Chivas v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Momios del partido de Pumas vs Chivas:

Pumas UNAM: +115

Empate: +230

Chivas Guadalajara: +230

Las cuotas reflejan un partido sumamente equilibrado. Pumas parte como el ligero favorito únicamente por su condición de local, pero el momio positivo de +115 demuestra que no hay un claro dominador. Un triunfo de las Chivas y el empate ofrecen exactamente el mismo pago (+230), lo que subraya la paridad del encuentro y lo convierte en uno de pronóstico reservado.

Probabilidades de victoria

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Pumas UNAM: 43% - 46%

Empate: 29% - 31%

Chivas Guadalajara: 29% - 31%

El cálculo de probabilidades confirma la ligera ventaja de los universitarios por jugar en casa, pero el margen es mínimo. Las posibilidades de un empate o una victoria del Guadalajara son prácticamente idénticas, lo que anticipa un duelo donde cualquier detalle podría definir el resultado.

Doble Oportunidad:

Pumas UNAM/Empate: -334

Pumas UNAM/Chivas Guadalajara: -400

Chivas Guadalajara/Empate: -150

La opción de "Chivas Guadalajara/Empate" con un momio de -150 se presenta como la de mayor valor. Si confías en que el Rebaño Sagrado pueda aprovechar el golpe anímico de los Pumas, esta apuesta cubre dos de los tres resultados posibles con un pago muy decente.

America v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -130

No: -106

La balanza se inclina a que ambos equipos lograrán hacerse presentes en el marcador. Se espera un partido abierto, con unos Pumas buscando revancha ante su afición y unas Chivas que necesitan seguir sumando, lo que respalda la cuota de -130.

Total de goles:

Más de 2.5 goles: +100

Menos de 2.5 goles: -125

En contraste con la expectativa de que ambos anoten, la línea de goles se inclina ligeramente hacia un partido con pocas anotaciones (Menos de 2.5). Esto sugiere que las casas de apuestas esperan un duelo muy táctico y reñido, donde podría terminar 1-1 o con una victoria por la mínima para cualquiera de los dos lados.

Pronóstico del partido de Pumas vs Chivas:

Se anticipa un partido muy disputado en el medio campo, con dos equipos que no pueden permitirse una derrota.

Pumas buscará sanar la herida del Clásico, pero enfrentará una baja sensible por la expulsión de su capitán, Efraín Juárez. Chivas intentará aprovechar esta situación para controlar el trámite. Dadas las circunstancias y la paridad, un empate 1-1 es el resultado más probable.