Pumas vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

Habrá revancha de la final del Clausura 2026 y es que se vuelven a medir el Club Universidad Nacional frente al Club de Fútbol Cruz Azul, pero ahora en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

A continuación, los dejamos con la información más relevance acerca de este compromiso entre clubes de la capital.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto auriazul quiere meterse a zona de clasificación, luego de solo ganar un partido de sus últimos cinco, mientras que, el cuadro celeste esta en zona de Liguilla, pero en la posición siete con dos juegos en fila sin ganar.

Por ende, será un duelo importante para ambos y querrán sacar la casata por el orgullo de la más reciente final del fútbol mexicano. En este caso vemos a la Máquina ganando este juego en calidad de visitantes.

Pumas 1-2 Cruz Azul

¿A qué hora se juega el Pumas vs Cruz Azul?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Olímpico Universitario

: Olímpico Universitario Fecha : domingo 11 de octubre

: domingo 11 de octubre Hora: 21:00 EE.UU. (Este), 19:00 MX

La sede será el Olímpico Universitario | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Pumas vs Cruz Azul (últimos cinco enfrentamientos)

Pumas : 1

: 1 Empate : 2

: 2 Cruz Azul: 2

Último partido entre ambos: 24/05/26 - Pumas 1-2 Cruz Azul - Liga MX 2026

Últimos 5 partidos

Pumas Cruz Azul Pumas 2-3 San Luis América 0-0 Cruz Azul Pumas 1-1 Atlas Cruz Azul 3-3 Toluca Chivas 3-0 Pumas Monterrey 1-0 Cruz Azul Pumas 3-1 León Inter Miami 2-0 Cruz Azul Tijuana 2-0 Pumas Cruz Azul 4-3 América 12/09/26

¿Cómo ver el Pumas vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ViX México ViX y TUDN

Últimas noticias de Pumas

¡Hola, Keylor, Coco, Robert y Pedro! 👋



Después de esta fecha FIFA, nuestros seleccionados reportan en Cantera 🐾#SiemprePumas pic.twitter.com/yqSBbTt3Nf — PUMAS (@PumasMX) October 7, 2026

El conjunto del Pedragal sigue preparando su compromiso ante el cuadro cementero y para su buena fortuna sus seleccionados nacionales regresaron a tiempo para trabajar y estar en el cierre de la Jornada 11 en Ciudad Universitaria.

Cuatro seleccionados están preparando su participación en el juego: Keylor Navas, Coco, Robert Morales y Pedro, quienes tuvieron actividad en la Fecha FIFA.

La posible alineación de Pumas (5-4-1): Keylor Navas; Uriel Antuna, Rubén Duarte, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Rodrigo López; Luciano Herrera, César Huerta, Adalberto Carrasquilla, Alan Medina; Robert Morales.

Últimas noticias de Cruz Azul

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Hay buenas noticias con José Paradela…



El argentino no presentó desgarre en la pierna derecha y fue solo una sobrecarga, hay chances de que llegue al domingo vs Pumas pero de momento se mantiene en duda. pic.twitter.com/7hKFnNFIZ0 — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) October 7, 2026

El pasado fin de semana en el encuentro amistoso ante Los Angeles Galaxy en Estados Unidos, la Máquina Celeste perdió por lesión a José Paradela, sin embargo, el susto no pasó a mayores.

El jugador salió por una sobrecarga muscular, pero la buena noticia es que no es grave y están trabajando a marchas forzadas para que pueda llegar al domingo frente a Pumas.

La posible alineación de Cruz Azul (5-3-2): Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos; Agustín Palavecino; José Paradela, Carlos Rodríguez; Nicolás Ibáñez, Gabriel Fernández.

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