Pumas vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones
Habrá revancha de la final del Clausura 2026 y es que se vuelven a medir el Club Universidad Nacional frente al Club de Fútbol Cruz Azul, pero ahora en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
A continuación, los dejamos con la información más relevance acerca de este compromiso entre clubes de la capital.
Pronóstico SI Fútbol
El conjunto auriazul quiere meterse a zona de clasificación, luego de solo ganar un partido de sus últimos cinco, mientras que, el cuadro celeste esta en zona de Liguilla, pero en la posición siete con dos juegos en fila sin ganar.
Por ende, será un duelo importante para ambos y querrán sacar la casata por el orgullo de la más reciente final del fútbol mexicano. En este caso vemos a la Máquina ganando este juego en calidad de visitantes.
Pumas 1-2 Cruz Azul
¿A qué hora se juega el Pumas vs Cruz Azul?
- Ciudad: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Fecha: domingo 11 de octubre
- Hora: 21:00 EE.UU. (Este), 19:00 MX
Historial de enfrentamientos directos entre el Pumas vs Cruz Azul (últimos cinco enfrentamientos)
- Pumas: 1
- Empate: 2
- Cruz Azul: 2
- Último partido entre ambos: 24/05/26 - Pumas 1-2 Cruz Azul - Liga MX 2026
Últimos 5 partidos
Pumas
Cruz Azul
Pumas 2-3 San Luis
América 0-0 Cruz Azul
Pumas 1-1 Atlas
Cruz Azul 3-3 Toluca
Chivas 3-0 Pumas
Monterrey 1-0 Cruz Azul
Pumas 3-1 León
Inter Miami 2-0 Cruz Azul
Tijuana 2-0 Pumas
Cruz Azul 4-3 América 12/09/26
¿Cómo ver el Pumas vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?
Países
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
ViX
México
ViX y TUDN
Últimas noticias de Pumas
El conjunto del Pedragal sigue preparando su compromiso ante el cuadro cementero y para su buena fortuna sus seleccionados nacionales regresaron a tiempo para trabajar y estar en el cierre de la Jornada 11 en Ciudad Universitaria.
Cuatro seleccionados están preparando su participación en el juego: Keylor Navas, Coco, Robert Morales y Pedro, quienes tuvieron actividad en la Fecha FIFA.
La posible alineación de Pumas (5-4-1): Keylor Navas; Uriel Antuna, Rubén Duarte, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Rodrigo López; Luciano Herrera, César Huerta, Adalberto Carrasquilla, Alan Medina; Robert Morales.
Últimas noticias de Cruz Azul
El pasado fin de semana en el encuentro amistoso ante Los Angeles Galaxy en Estados Unidos, la Máquina Celeste perdió por lesión a José Paradela, sin embargo, el susto no pasó a mayores.
El jugador salió por una sobrecarga muscular, pero la buena noticia es que no es grave y están trabajando a marchas forzadas para que pueda llegar al domingo frente a Pumas.
La posible alineación de Cruz Azul (5-3-2): Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos; Agustín Palavecino; José Paradela, Carlos Rodríguez; Nicolás Ibáñez, Gabriel Fernández.
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.