Pumas vs Pachuca: previa, predicciones y alineaciones

Después del primer capítulo a mitad de semana desde la 'Bella Airosa', la llave del cruce se cerrará este fin de semana en la vuelta de semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre el Club Universidad Nacional y el Club Pachuca para definir al último invitado de la gran final.

El encuentro de ida se lo quedó el conjunto hidalguense al derrotar en casa 1-0 a los universitarios con anotación de Oussama Idrissi, por lo que el cuadro felino tendrá que ganar por al menos un gol para avanzar a la gran final.

De esa manera, les compartimos la información más importante acerca de este duelo entre ambos clubes que buscan avanzar a la ronda final.

Pronóstico SI Fútbol

Los enfrentamientos entre estos equipos suelen ser muy reñidos, sin embargo, en este torneo el cuadro universitario ha sido muy superior y es sin lugar a dudas el favorito para llegar a la final.

Por lo tanto, creemos que el conjunto de Efraín Juárez saldrá con el triunfo en casa, más aún cuando han aprendido la lección en su serie ante el Club América, por lo que seguramente buscarán definir el duelo desde temprano y no confiarse hasta el último minuto.

Pumas 2-1 Pachuca

¿A qué hora se juega el Pumas vs Pachuca?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Olímpico Universitario

: Olímpico Universitario Fecha : domingo 17 de mayo

: domingo 17 de mayo Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX

Ciudad Universitaria será la sede del partido | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Pumas vs Pachuca (últimos cinco partidos)

Pumas: 2

2 Empate : 0

: 0 Pachuca: 3

Último partido entre ambos: 25/04/26 - Pachuca 0-2 Pumas - Liga MX

Últimos 5 partidos

Pumas Pachuca Pachuca 1-0 Pumas 14/05/26 Pachuca 1-0 Pumas 14/05/26 Pumas 3-3 América 10/05/26 Pachuca 2-0 Toluca 10/05/26 América 3-3 Pumas 07/05/26 Toluca 0-1 Pachuca 04/05/26 Pachuca 0-2 Pumas 26/04/26 Pachuca 0-2 Pumas 25/04/26 Pumas 4-2 Juárez 22/04/26 Tijuana 3-1 Pachuca 22/04/26

¿Cómo ver el Pumas vs Pachuca por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App México Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo y ViX Premium

Últimas noticias de Pumas

Saben que se les puede escapar el torneo... 😣



La salida de Pumas de la cancha tras la derrota ante Pachuca. 👋 pic.twitter.com/DLirjAzgI1 — TNT Sports México (@tntsportsmex) May 15, 2026

Los líderes del torneo dejaron escapar el triunfo en la ida en la 'Bella Airosa' y corren peligro de ser eliminados en las semifinales del certamen.

En un partido para el olvido sin mucha propuesta y dispocisión para anotar, cayeron por la mínima diferencia ante el cuadro blanquiazul y van con la obligación de ganar como locales el fin de semana para seguir con vida en el torneo.

Posible alineación de Pumas (3-1-4-2): Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte; Pedro Vite; Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Álvaro Angulo; Robert Morales, Juninho.

Últimas noticias de Pachuca

🔴 Eduardo Bauermann se va a bañar temprano. Los Tuzos se quedan con diez. pic.twitter.com/Q9pMiKFn5m — FOX (@somos_FOX) May 15, 2026

Los Tuzos no podrán contar con su defensor Eduardo Bauermann para el partido de vuelta, luego de que el brasileño dejará con 10 hombres a su equipo en el juego de ida.

El zaguero impidió una oportunidad manifiesta de gol con falta sobre Juninho, sin duda será una baja sensible para Esteban Solari.

Posible alineación de Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García; Christian Rivera, Víctor Guzmán; Kenedy, Elías Montiel, Oussama Idrissi; Enner Valencia.